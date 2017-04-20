Türkler Siber Saldırılardan Hiç Korkmuyor ve Önlem de Almıyor

Siber saldırıların Dünya çapında tehdit oluşturduğu zamanlarda yaşıyor olmamıza rağmen, Türk insanının hackerlardan korkmadığı ortaya çıktı. Kaspersky Lab’ın 28 ülkeden 17.377 kişi ile yaptığı anketler sonucu, Türklerin yüzde 71’inin siber saldırılardan korkmadığı, yüzde 47’sinin hiçbir koruma programı kullanmadığı, yüzde 58’sinin de saldırılardan etkilenmediği öğrenildi.

Dünya çapında, yılda iki aşamalı olarak yürütülen ve 3 ana göstergeye göre değerlendirilen Kaspersky Siber Güvenlik Endeksi, 'Endişesiz-Korumasız-Etkilenen' kullanıcıları oranladı. İlk sonuçlarda 77-45-35 oranlarını alan ülkemiz, endeksin ikinci aşamasında 71-47-42 oldu. Bu da gösteriyor ki, Türkiye 1 sene içerisinde yüzde 6 oranında daha endişeli hale gelirken, koruma kullanan kullanıcıların sayısı yüzde sadece 2 artış gösterdi. Oysa aynı dönem içinde saldırılardan etkilenen Türk internet kullanıcıları yüzde 7 olarak ölçüldü.

Bu oranlar Amerika’da 66-40-34’ken, İngiltere’de 74-41-20, İskandinav coğrafyasındaysa 80-56-20. Sanıyorum korkusuz olmak için ilk adım saldırıya uğramıyor olmak. Milli koruma duamız olarak ‘bana bir şey olmaz’ demek yerine, ‘eşeğinizi sağlam kazığa bağlamak’ sizler için hazırladığımız bloglarımızı okuyarak bir kaç adımda mümkün.

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