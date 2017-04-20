?     Geri Bildirim
TamindirHaberGüvenlikTürkler Siber Saldırılardan Hiç Korkmuyor Ve Önlem De Almıyor

Türkler Siber Saldırılardan Hiç Korkmuyor ve Önlem de Almıyor

kaspersky labs

Siber saldırıların Dünya çapında tehdit oluşturduğu zamanlarda yaşıyor olmamıza rağmen, Türk insanının hackerlardan korkmadığı ortaya çıktı. Kaspersky Lab’ın 28 ülkeden 17.377 kişi ile yaptığı anketler sonucu, Türklerin yüzde 71’inin siber saldırılardan korkmadığı, yüzde 47’sinin hiçbir koruma programı kullanmadığı, yüzde 58’sinin de saldırılardan etkilenmediği öğrenildi.

Dünya çapında, yılda iki aşamalı olarak yürütülen ve 3 ana göstergeye göre değerlendirilen Kaspersky Siber Güvenlik Endeksi, 'Endişesiz-Korumasız-Etkilenen' kullanıcıları oranladı. İlk sonuçlarda 77-45-35 oranlarını alan ülkemiz, endeksin ikinci aşamasında 71-47-42 oldu. Bu da gösteriyor ki, Türkiye 1 sene içerisinde yüzde 6 oranında daha endişeli hale gelirken, koruma kullanan kullanıcıların sayısı yüzde sadece 2 artış gösterdi. Oysa aynı dönem içinde saldırılardan etkilenen Türk internet kullanıcıları yüzde 7 olarak ölçüldü.

karspersky lab sonuçları

Bu oranlar Amerika’da 66-40-34’ken, İngiltere’de 74-41-20, İskandinav coğrafyasındaysa 80-56-20. Sanıyorum korkusuz olmak için ilk adım saldırıya uğramıyor olmak. Milli koruma duamız olarak ‘bana bir şey olmaz’ demek yerine, ‘eşeğinizi sağlam kazığa bağlamak’ sizler için hazırladığımız bloglarımızı okuyarak bir kaç adımda mümkün.

İndir164.38 MB
Kaspersky Anti-Virus
Kaspersky Anti-Virus Kaspersky Antivirüs Programı

İndir
Kaspersky Antivirus & Security Android
Kaspersky Antivirus & Security Android Android için Güvenlik Uygulaması

İndir26 MB
Kaspersky Anti-Ransomware Tool
Kaspersky Anti-Ransomware Tool Fidye Yazılımlarına Karşı Koruma Aracı

Çevrimiçi Hesaplarınızı Daha Güvenli Hale Getirecek 18 Öneri

Akıllı Telefonlarınızı Daha Güvenli Yapacak 6 Uygulama

VPN Kullanmanız için 10 Neden

Windows 10 Uyumlu Antivirüs Programları

Yazar: - 20.04.2017

Türkler Siber Saldırılardan Hiç Korkmuyor ve Önlem de Almıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Facebook'un İnternet Sağlayan Helikopter Drone'u Testlere Başladı Facebook'un İnternet Sağlayan Helikopter Drone'u Testlere Başladı Altyapının hasar gördüğü acil durumlarda ya da doğal afetlerde, iletişimin sağlanması hayati önem taşırken, günümüzde iletişim araçlarının…
GTA Online'ın Mini Yarışlarından Yeni Video Geldi GTA Online'ın Mini Yarışlarından Yeni Video GeldiRockstar, bugün resmi internet sitesi üzerinden Grand Theft Auto Online'a gelecek yeni eklentiye dair bir video yayınladı. Tiny Racers isimli paketle… 13 Yaşındaki Genç Canlı Yayınında Yanlışlıkla Kendini Öldürdü 13 Yaşındaki Genç Canlı Yayınında Yanlışlıkla Kendini ÖldürdüKuşkusuz ergenlik çağı, hepimiz için zorlu bir süreç olmuştur. Dikkat çekmek, isyan etmek sürecin olmazsa olmazlarıdır. Peki, 13 yaşındaki…
Microsoft, Proje Takip Uygulaması To-Do'yu Duyurdu Sharp Aquos R'nin Dikkat Çeken Teknik Özellikleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

GÜVENLIK HABERLERİ