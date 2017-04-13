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1 Milyon TL Bütçeli 'Robot Semazen' Yarışması Başlıyor

1 milyon TL Bütçeli 'Robot Semazen' Yarışması Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın TÜBİTAK işbirliği ile düzenlediği 11. Uluslararası Robot Yarışması 10-12 Mayıs'ta Konya Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, yarışmanın teması ‘Mevlana', sloganı da 'Ahican Hoşgörü Kenti Konya' olarak belirlendi.

‘Mevlana’ temalı Uluslararası Robot Yarışmasında öğrencilerin geliştirdiği robotlar kendi etraflarında dönüp sema gösterisi yapacak. Hangi ulusların, nasıl semazen robotlar tasarlayıp yarıştıracağını ise müsabakalarda göreceğiz.

12 farklı kategoride düzenlenecek yarışmaya ilginin çok büyük olduğu, hatta 3 binin üzerinde yarışmacının katılması beklendiği de haberde yer alan detaylar arasında. Yarışmayı sadece izlemek için katılımcıların dışında, 10 binden f

azla seyircinin Konya'ya gitmesi bekleniyor. Bu organizasyon için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayırdığı bütçe tam 1 milyon TL.

TÜBİTAK geleneksel robot çalışmalarına oldukça önem veriyor. Geçtiğimiz aylarda da Şanlıurfa'da Haliliye Turgut Özal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisinin geliştirdiği "tespih çekip mırra ısmarlayan" robotu, TÜBİTAK tarafından bilim fuarına kabul edilmişti.

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Yazar: - 13.04.2017

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