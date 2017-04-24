12GB RAM ile Gelen Yeni Konsol Scorpio, Yıllarca Oyun Oynatacak

Haziran ayında piyasaya sürülecek olan Xbox'un Project Scorpio sürümü oyun severlere yıllarca sürecek oyun keyfi yaşatacak alt yapıya sahip.

Microsoft'un son oyun konsolu sürümü olan Scorpio barındıracağı RAM gücüyle 2 yıl boyunca oyuncalara 12GB gücünde RAM avantajı sunacak. Bu boyutlardaki RAM gücüyle, yeni konsolun oyuncuların bu süreç içinde çıkması muhtemel yeni oyunlarda, hiçbir sıkıntı yaşamayacakları konuşuluyor. Oyun teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olan endüstrinin ileri gelenleri, bu RAM altyapısıyla Microsoft Project Scorpio sahiplerinin 2 yıldan daha fazla bu konsol ile tüm yüksek gereksinim talep eden oyunları oynayabileceğini söylüyorlar. Scorpio konsolları ile aynı ürün gamında olan rakibi PS4 Pro, sadece 8GB RAM avantajı sunarken bu oranın yaklaşık 2,5 GB RAM bölümü sadece geliştiriciler için ayrılmış olduğundan, Scorpio'nun dev kapasitesi cihazın daha uzun süreli bir oyun tecrübesi tercih edilebilmesine de olanak veriyor.

Bu avantajıyla Project Scorpio oyun severlere yıllar boyunca hiçbir teknolojik sınır olmadan oyun oynama şansı vereceğinden, piyasaya çıktığı andan itibaren oyun severlerin RAM sıkıntısı düşünmeyeceği ve bu konsol için üretilebilecek olan oyunların altyapılarının daha da gelişebileceği düşünülüyor.

Normal olarak şu anda piyasada 8GB gücünde GDDR5 mimari yapısına sahip normal bir grafik kartı bulmak çok da mümkün değilken, Scorpio'nun bu donanımla konsol pazarında ezici bir üstünlüğü olabileceği konuşuluyor.

Genel kanıya göre AAA sınıfı oyunların kalitelerini de artırmaya yönelik bu avantajla Scorpio, konsol oyunları endüstrisinde yeni bir sayfa açacak. Genel kanıya göre DirectX12 ve Vulkan teknoloji içinde bu çok önemli bir avantaj.

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