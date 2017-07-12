14 Yaşındaki Kız Banyoda Telefondan Elektriğe Kapılıp Can Verdi

Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın New Mexico eyaletinin Lovington şehrinde akıl almaz bir telefon kazası yaşandı.

Daha önceden şarj olurken alev alan veya patlayan telefonlar nedeniyle insanların yaralandığına tanık olmuştuk. Fakat bu seferki olay çok daha vahim bir şekilde sonuçlandı ve hayatının baharında bir genç kızın ölümüne sebep verdi.

Paylaşılan bilgilere göre Madison Coe adlı genç kız, banyo yaparken telefonunu şarja takmak veya şarjdaki telefonunu kullanmak istemişti. Madison telefona dokunduğunda ortamında nemli olmasından ötürü elektrik akımına kapıldı ve sol kolunda yanık izi oluştu. Olayı fark eden Madison'un büyükannesi çok geç kalmıştı, Madison Coe çoktan hayatını kaybetmişti.

Olayın sebebinin telefondaki bir arızadan ötürü olabileceği düşünülmüyor; çünkü telefonu elektriğe bağlı haldeyken ıslak ve nemli bir ortamda kullanmak sağlam telefonlarda bile kazaya sebep verebilecek bir durum. Saç kurutma makinelerinde de benzer durumlardan bahsedilerek uyarı yapılıyor ve bu tür elektronik aletlerin banyoda kullanılmaması gerektiği söyleniyor. Zaten Madison'ın ailesi de bu durumun telefonun yanlış kullanımından kaynaklandığının bilincinde olduğunu gösteriyor ve diğer gençleri banyoda telefon kullanmamaları konusunda uyarıyor. Bu amaçla aile Facebook üzrinde bir kampanya başlatmış.

Biz de can güvenliğiniz için banyo ve mutfak gibi nemli yerlerde telefonlarınızı şarja takmamanızı ve şarjdaki telefonlarınızı kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Telefonunuz her ne kadar suya dayanıklı olsa da su, elektrik akımı için doğal bir iletken görevi yapıyor ve şarj ettiğiniz prizden size elektrik geçişi olmasını sağlıyor.

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