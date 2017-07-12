15 Milyon Dolara Satılan Markafoni 14 Temmuz Cuma Günü Açılıyor

Daha önce sayfalarımızda yer verdiğimiz Markafoni haberinde yeni detaylar var. Markafoni’yi satın alan ve İngiltere'de yaşayan iş adamı Cafer Mahiroğlu, sitenin önümüzdeki cuma günü açılacağını duyurdu.

9 sene önce çevrimiçi alışveriş sitesi hizmeti veren bir kuruluş olarak belleklerde yer eden Markafoni, bu süreç içerisinde ilk olarak 2014 yılında Güney Afrikalı Naspers Grubu’na satılmıştı.

Anadolu Ajansının haberine göre, hafta başında Britanya merkezli Select Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu, satışın 15 milyon dolar bedelle gerçekleştiğini açıklamıştı.

Mahir oğlunun yeni yaptığı bir açıklamayla el değiştiren Markafoni, 14 Temmuz Cuma günü hizmete girecek. Mahiroğlu, 2018 yılında Markafoni’yi tüm Avrupa’ya açmayı hedeflediklerin de söyledi. Mahiroğlu yeni atılım hareketinde, müşterilere artı değerler sunacaklarını. Kullanıcıların satın aldıkları ürünü hemen ertesi gün teslim alabileceklerini, satın alınan ürünler için, bir aldığı ürünü yedi gün beklemeyeceklerini de belirtti. Mahiroğlu, "Kullanıcı beş ürün aldıysa beş ayrı yerden beş ayrı paket gelmeyecek." diyerek teslimat ta da devrim yapacaklarını ifade etti.

Markafoni Kapanıyor!

Markafoni'yi Bir Türk İş Adamı Satın Alıyor