17 Yaşındaki Çocuk, İnternetten Çorap Satarak Milyoner Oldu

'İnternetten çorap satsan zengin olursun' lafı gerçek oldu. ABD'nin Oregon eyaletinde oturan 17 yaşındaki bir çocuk, okuldan arta kalan zamanlarında tasarladığı çorapları internet üzerinden e-ticaret vasıtasıyla pazarlayarak tam 1 milyon dolar para kazandı.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan habere göre, 17 yaşındaki Brennan Agranoff, HoopSwagg firmasında özel tasarım çoraplar üretmeye başladı. Bu çorapların internet üzerinden satışını da gerçekleştiren Brennan, bugüne kadar toplam 1 milyon dolarlık çorap satışı yapmayı başardı.

Aslında durum çok da basit değil. Çünkü Brennan bir renk körü. Ancak kendi tasarladığı çorap desenlerine bakacak olursanız bu çok da belli olmuyor. Desenler gayet uyumlu görünüyorlar. Bu dezavantajına rağmen, son derece yaratıcı ve zevkli çorap tasarımları yapan genç, her gün 70 ila 100 çift kadar yeni çorap talebini karşılayabiliyor. Brennan, 500 kadar tasarımı da hiç kimseden yardım almadan tamamen kendi tasarlıyor.

CNN'in Money kategorisinde detaylı bir haber olarak yer alan Brennan, sadece çorap deseni tasarlamakla kalmıyor. Port Land havaalanındaki bir halı mağazasına da desen çalışmaları yaparak bunları da pazarlıyor. Desenlerin çoğunda ailesinin çiftliğindeki hayvanları da kullanıyor. Bu fikrin aklına 13 yaşında geldiğini söyleyen Brennan, tasarladığı çorapların çiftini 14.99 dolara satıyor. Çoraplara Amazon ve e-Bay gibi e-ticaret sitelerden de ulaşılabiliyor.

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