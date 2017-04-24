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20th Century Fox Film Stüdyoları, Fantastik Film Sevenleri Şaşırtacak

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Çizgi romanların sinemaya uyarlanması denilince akla ilk gelen DC ve Marvel stüdyolarına inat aslında 20th Century Fox Stüdyoları.Bu yapım şirketi, haklarını elinde bulundurduğu kahramanlarıyla vizyona gelmeye devam ediyor ve önümüzdeki sene içerisinde yayınlanacak 3 yeni filmiyle biz fantastik film sevenleri coşturacağa benziyor.

Stüdyo, ilk olarak New Mutants (Yeni Mutantlar) filmiyle, her sene gençleştirilmeye çalışılan klasik kahramanların kadrosuna bir yenisi daha ekleneceğe benziyor. Malum ölümsüz Logan bile mefta oldu... 13 Nisan 2018’de meraklılarıyla buluşacak yeni serinin bilinen tek oyuncusu, Profesör X’in gençliğini oynamasına alıştığımız James McAvoy.

1 Haziran’da tüm sevenlerinin merakla beklediği Dead Pool 2 ile izleyicilerini şımartacak olan Fox Film Stüdyoları, 2 Kasım’da X-Men serisinin devam filmi Dark Phoenix filmiyle son vuruşunu yapacak. Serinin bu devam filminin, eski X-Men filmlerinin sevilen karakteri Jean Grey’e odaklanacağı biliniyor. Dark Phoenix’i Sophie Turner’ın canlandıracağı film hakkında detaylı açıklama henüz bulunmuyor.

Hala izlememiş olan tüm sevenleri için de Dead Pool 2’nin eğlenceli fragmanını buraya bırakıyorum:

DC Sevenleri Böyle Alalım, Wonder Woman'ın Fragmanı Yayınlandı!

Marvel Tutkunlarına Müjde! Thor: Ragnarok Fragmanı Yayınlandı

Star Wars: The Last Jedi'dan İlk Fragman Geldi

Yazar: - 24.04.2017

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