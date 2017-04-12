3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi, Formula 1 Araçlarına Güç Veriyor

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan 3D yazıcı üreticisi Stratasys, internet sitesinden Formula 1 takımlarından McLaren ile ortak olduğunu açıkladı.

Habere göre McLaren, yarışlarda yüksek performans elde edebilmek amacıyla ürettiği araç parçalarını 3D yazıcı yardımıyla geliştirmeye başladı bile.

Aslında 3B yazıcı teknolojisi kullanılarak roket motoru enjektörleri, evler, takma uzuvla gibi birbirinden oldukça farklı nesneler üretilebiliyor. Bundan böyle Stratasys ve McLaren ortaklığı sayesinde 3D yazıcı tekniği ile Formula 1 takımları için araç parçaları da üretilebilecek.

İngiliz ekibin yarış aracında bulunan arka kanadın (spoiler), bu metotla değiştirildiğinin de detaylandırıldığı haberde, geleneksel metotlarla 5 hafta süreceği hesaplanan işlemin, 3D yazıcı sayesinde sadece 1,5 haftada tamamlandığının altı çizildi. McLaren takımının tasarım ve gelişimden sorumlu yöneticisi yaptığı açıklamada, mümkün olan en kısa sürede aracın performansına yönelik küçük eklentileri elde etmenin önemli olduğu ifade ederek, "Bir parçayı, bir veya iki yarış önceden elde etmek, sezon boyunca daha yüksek performans düzeyine ulaşmamızı kolaylaştıracak." ifadesini kullandı.

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