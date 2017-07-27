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3 Yıl Boyunca Tinder'da Mesajlaşan Çift Canlı Yayında Tanıştı

tinderda 3 sene mesajlaşan çift canlı yayında tanıştı

Tinder’da biriyle eşleşip konuşmaya başladıktan ne kadar süre sonra buluşursunuz? Ya da soruyu şöyle sormalıyım, ne kadar süre görüşmedikten sonra konuşmayı kesersiniz? Amerika’da yaşayan 21 yaşındaki Michelle Arendas ve 22 yaşındaki Josh Avsec, 3 yıl süren mesajlaşmanın ardından bir televizyon programı yardımıyla bir araya geldiler.

Aynı kampüste okuyan ikilinin 3 sene boyunca deliler gibi mesajlaştığını da sanmayın. Avsec’in Twitter paylaşımına bakılacak olursa, çiftin birbirinin mesajlarına cevap vermek için aylarca beklediğini hatta çoğu zaman bu geçen vakitte birbirleriyle dalga geçtiklerini görüyoruz.

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2-3 ayda bir birbirlerine neden yazamadıklarını söyleyip yeniden ortadan yok olan çiftin konuşmaları Twitter’da binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşıldı. Bunun üzerine, Amerikan kanalı ABC’nin ‘Good Morning America’ (Günaydın Amerika) programına çıkarılan çift, canlı yayında birbiriyle tanıştı.


Avsec ve malum tweeti atana kadar soy ismini bile bilmediği Michelle, programda sorulan “Mükemmel buluşmayı tanımlar mısın?”, “En sevdiğin atıştırmalık nedir?”, “Favori televizyon programın nedir?” gibi sorulara benzer cevaplar veren ikili buluşma öncesi herkesi heyecanlandırıyor.

Program sonrasında, 3 sene bölük pörçük mesajlaşmanın ardından, milyonların karşısında tanışan Avsec ve Arendas, ilk buluşmalarına sonunda hiç bir baskı olmadan (!) çıkabildi.

Siz bu tanışma hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama düşünsenize, 3 sene boyunca dalga geçtiğin kişiyle canlı yayında tanışıyorsun, yine milyonlar önünde ilk buluşmanı yaşıyorsun, kusura bakmayı ama bu Tinder’dan bile saçma.

İndir7 MB
Tinder Android
Tinder Android Android için Arkadaşlık Uygulaması

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Tinder iOS
Tinder iOS iPhone ve iPad için Arkadaşlık Uygulaması

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Yazar: - 27.07.2017

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