50 Bin TL Ödül Kazanarak Geleceğin Patronu Olmak İster misiniz?

Herkes kendi projesini faaliyete geçirip kendi işinin patronu olmak ister. Sizin bu hayalinizi gerçekleştirmek isteyen QNB Finansbank, size geleceğin patronu olma imkanı sunuyor.

2013 yılından itibaren yapılmaya başlanılan ve başta sadece finans sektöründe projeleri kabul eden Geleceği Patronları yarışması, bu sene itibarıyla tüm sektörlere hitap ediyor. Yarışmacı adaylarına istedikleri bir proje ile geleceğin patronu olma fırsatı sunan QNB Finansbank, yarışmayı kazananlara, projeleri için büyük bir destek verecek.

Geleceğin Patronları Yarışması

Bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmanın birincisine 50.000 TL para ödülü verilecek. Para ödülünün yanı sıra, yarışmacı alacağı eğitimler ile birlikte projesini geliştirebilecek. Bu ödüllerle yetinmeyen yarışma organizatörleri, yarışmayı kazanan kişiye seyahatleri için TAV Passport Card ayrıcalığı ve projesini tanıtma imkanı da sunacak. Oldukça cömert ödüllere sahip olan Geleceğin Patronları yarışmasında sadece birinci olan kazanmayacak. Yarışmaya başvuran herkes projelerini tanıtma imkanı bularak, bu yarışmadan karlı çıkacaklar.

Yarışma ekibi finale kalan tüm projeleri ise EFSE DF ismini taşıyan destekleme programına dahil edecek. Bu program ile birlikte proje geliştiricileri 50.000 TL'ye kadar kredi desteklemesine sahip olabilecekler.

Geleceğin Patronları yarışmasına nasıl başvurulur?

Koç Üniversitesi'nde düzenlenecek olan yarışmaya, 5 Ağustos 2017 tarihine kadar burada bulunan başvuru formunu doldurarak katılabilirsiniz. Başvuruları değerlendirecek olan Koç Üniversitesi, seçtiği yarışmacılara eğitim vererek onları bilgilendirecek.

Bu yarışmaya katılarak geleceğin patronu siz olabilir ve o hayalinizdeki projeyi faaliyete geçirebilirsiniz.

Ünlü Teknolojik Girişimcilerin Başarısızlığından Alınacak Dersler