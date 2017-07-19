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51 Atom’dan Oluşan En Büyük Kuantum Simülatörü Kuruldu

kuantum

ABD’deki bilim insanlarından oluşan bir ekip, 51 atomlu kuantum simülatörü kurdu. Bu, bugüne kadar kurulan en büyük kuantum simülatörü anlamına da geliyor. Harvard Üniversitesi'nden Mikhail Lukin, 14 Temmuz'da Moskova'daki Kuantum Teknolojileri Uluslararası Konferansı'ndaki konuşmasında bunun bir ilk olduğunu söyledi.

Kuantum simülatörleri, moleküllerin anlık davranışlarını modellemek için ve ilaçların insan vücudunda nasıl hareket ettiğini incelemek için kullanılıyor. Lukin'in sistemi, belirli atomlar arasındaki etkileşimleri modelleyen bir denklemi çözmek için özel olarak inşa edilmiş. Kuantum bilgisayarları, teorik olarak onlara yüklenen herhangi bir denklemi işleme yeteneğine sahip. Ancak Sidney'deki Macquarie Üniversitesi'nden Simon Devitt, o denklemi inşa etmenin çok daha karmaşık ve büyük bir mücadele olduğunu ifade ediyor.

Simülatörlerin hata oranı yüksek, ancak yalnızca bir matematik modelini taklit ettiğinden, yine de büyük oranda başarılı sonuçlar verebiliyorlar. Tam teşekküllü kuantum bilgisayarların çok daha düşük hata oranlarına ulaşarak, daha iyi sonuçlar üretmesi hedefleniyor.

Günümüzün en gelişmiş kuantum sistemleri - Google'ın üzerinde çalıştığı 49-kbit bilgisayar gibi - son derece düşük sıcaklıklarda elektronları harekete geçiriyor ve bilgiyi depolamak için süper iletkenliği kullanıyor. Ancak Mikhail Lukin'in çalışması farklı bir yaklaşım benimsiyor. Kübbitlerinin her biri tek bir rubidyum atomundan yapılıyor ve lazerler kullanılarak sıkıştırılıyor. Son olarak lazer ışınındaki dalgalanmalarla da programlanıyorlar.

Bu deney, büyük ölçekli kuantum sistemleri yaratmanın mümkün olduğunu gösteriyor olsa da Simon Devitt, evrensel kuantum bilgisayarlar yaratmadan önce hala çok yolumuz olduğunu ifade ediyor.

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Yazar: - 19.07.2017

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