6 Yıldır Asya'nın En İyisi Samsung!

Dünyada bir teknoloji devi haline gelen Samsung, 5 yıldır üst üste kazandığı ödülü, bu yılda kazanmayı başardı.

Asya'nın en iyi bin şirketi adı altında, 5 yıldır birinci olduğu ankette Samsung, bu sene de kıtanın en iyi şirketi seçildi. Campaign Asia-Pacific and Nelson adlı şirketin yaptığı ankete 13 farklı ülkeden pekçok insan katıldı. Ancak, yine de en çok oyu alan Samsung Electronics şirketi oldu.

Geçen seneki Galaxy Note 7 patlama olayından dolayı, bu sene listede geriye düşeceği inanılan şirket, tam tersine Note 7 sayesinde listede yerini korudu. Ankete katılan insanlar, Samsung'u Note 7 sıkıntısıyla çok iyi baş ettiği ve hatasını kısa sürede kapatmayı başardığı için 2017'nin en iyi şirketi seçtiler. Note 7'deki hatasını çok kısa sürede kabullenen şirketin, telefonu piyasadan toplaması çok şeffaf ve hızlıydı. Böyle bir hatadan sonra büyük bir yenilik yaparak farklı bir Galaxy S8 ve S8 + çıkarabilmiş olması, Samsung'un takdir toplamasına yol açtı.

Listenin ikinci sırasında Apple yer alıyorken üçüncü Sony, dördüncü sırada da Nestle yer aldı.

Ayrıca Güney Kore'de de yedi yıldır en iyi marka olarak boy gösteren şirket, ülkesindeki elektronik markası LG'ye şimdilik pek rahat vermiyor diyebiliriz. Ağustos ayında tanıtılması düşünülen Note 8'in de şirkete büyük katkılar katacağını şimdiden söyleyebilirim. Note 8, Samsung markasının ilk çift kameralı telefonu olacak.

Para Biriktirin! Samsung Galaxy Note 8 Çok Pahalı Olacak