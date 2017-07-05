?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternet6 Yıldır Asya'nın En İyisi Samsung!

6 Yıldır Asya'nın En İyisi Samsung!

samsung

Dünyada bir teknoloji devi haline gelen Samsung, 5 yıldır üst üste kazandığı ödülü, bu yılda kazanmayı başardı.

Asya'nın en iyi bin şirketi adı altında, 5 yıldır birinci olduğu ankette Samsung, bu sene de kıtanın en iyi şirketi seçildi. Campaign Asia-Pacific and Nelson adlı şirketin yaptığı ankete 13 farklı ülkeden pekçok insan katıldı. Ancak, yine de en çok oyu alan Samsung Electronics şirketi oldu.

Geçen seneki Galaxy Note 7 patlama olayından dolayı, bu sene listede geriye düşeceği inanılan şirket, tam tersine Note 7 sayesinde listede yerini korudu. Ankete katılan insanlar, Samsung'u Note 7 sıkıntısıyla çok iyi baş ettiği ve hatasını kısa sürede kapatmayı başardığı için 2017'nin en iyi şirketi seçtiler. Note 7'deki hatasını çok kısa sürede kabullenen şirketin, telefonu piyasadan toplaması çok şeffaf ve hızlıydı. Böyle bir hatadan sonra büyük bir yenilik yaparak farklı bir Galaxy S8 ve S8 + çıkarabilmiş olması, Samsung'un takdir toplamasına yol açtı.

Listenin ikinci sırasında Apple yer alıyorken üçüncü Sony, dördüncü sırada da Nestle yer aldı.

Ayrıca Güney Kore'de de yedi yıldır en iyi marka olarak boy gösteren şirket, ülkesindeki elektronik markası LG'ye şimdilik pek rahat vermiyor diyebiliriz. Ağustos ayında tanıtılması düşünülen Note 8'in de şirkete büyük katkılar katacağını şimdiden söyleyebilirim. Note 8, Samsung markasının ilk çift kameralı telefonu olacak.

Para Biriktirin! Samsung Galaxy Note 8 Çok Pahalı Olacak

Samsung'dan Herkesin Beklediği Ürün, Mini Galaxy S8 Geliyor
Yazar: - 05.07.2017

6 Yıldır Asya'nın En İyisi Samsung! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Xiaomi ve Nokia El Ele Verdiler Gümbür Gümbür Geliyorlar Xiaomi ve Nokia El Ele Verdiler Gümbür Gümbür Geliyorlar Son dönemin en çok konuşulan teknoloji firmalarından olan Xiaomi, Nokia patentlerini de satın aldı. İçeriği belirtilmeyen anlaşmanın, Nokia'nın hücresel…
Stephen Hawking İlk Kez Yanılmış Olabilir mi? Stephen Hawking İlk Kez Yanılmış Olabilir mi?Dünyaca ünlü fizik teorisyeni Stephen Hawking, Donald Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından açıklama yapmış ve bu kararın… Kişisel Instagram Filtrelerinizi Paylaşmaya Hazır mısınız? Kişisel Instagram Filtrelerinizi Paylaşmaya Hazır mısınız?Instagram profiliniz için kullandığınız belli başlı filtreler illa ki vardır. Örneğin ben bu yaz aylarında en çok, deniz rengini ortaya çıkaran…
Teknoloji Geliştikçe TRT'nin Bandrol Gelirleri de Tartışılıyor Aslında Sesimiz Bizim Duyduğumuzdan Çok Farklı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ