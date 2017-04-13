8 Yaşında YouTube'dan Araba Kullanmayı Öğrendi, Araba Kaçırarak Gezintiye Çıktı

Günümüzde interneti kullanarak kafamıza takılan birçok sorunun cevabını hızlı bir şekilde bulabiliyoruz. Bazen de "nasıl yapılır?" türündeki videoları izleyerek belli işleri nasıl yapabileceğimizi birilerine ihtiyaç duymadan öğrenebiliyoruz. Yemek yapma videoları, slime yapma videoları, silah yapma videoları, kıyafet - tasarım ürünler yapma videoları gibi videolar YouTube üzerinde sıkça karşınıza çıkmakta. Bu tür videolardan bir tanesi haberimize konu olan olayda ilginç bir sonuç doğurmuş.

Amerika'da yaşanan olayda YouTube üzerinden nasıl araba kullanılır videoları izleyen 8 yaşında bir çocuk, yanına 4 yaşındaki küçük kardeşini de alarak ailesinin arabasına atlamış ve yakınlarındaki McDonalds'a yiyecek birşeyler almak için yola çıkmış. Ailesinin bu sırada ne yaptığını sorgulayabilirsiniz; fakat 8 yaşındaki çocuk, aile arabalarını kaçırabilmek için geceye kadar ailesinin uyumasını beklemiş. Onlar uyuyunca da arabanın anahtarlarını ve kardeşini yanına alarak tehlikeli bir maceraya atılmış.

Durumu hakkında açıklama yapan bir polis memuru ise çocukların arabayla yaklaşık 1.5 km yol aldığını, birkaç dört yol ağzı ve tren raylarını geçtiklerini ve zaman zaman dönüş yapmaları gerektiğini ifade ediyor. Çocukların araba ile gezinti yaptığını fark eden görgü tanıkları ise çocukların trafik kurallarına uyduklarını, hız limitleri içinde araç kullandıklarını söylemiş.

Ortaya herhangi bir kaza çıkmamış olması çocukların ailesinin rahat bir nefes almasını sağlamış. Ayrıca olayda aile ihmali olmadığına karar verilmiş ve bu nedenle dava açılmamış.

Yaşanan olay 2 şeye işaret ediyor; birinci olarak araba anahtarlarınızı çocuklarınızın ulaşamayacağı yere saklayın, ikinci olarak YouTube videoları gerçekten verimli bir eğitim aracı olabiliyor.

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