ABD, Dizüstü Yasağında Geri Adım Atıyor

İşte ABD'nin 'Kabinde Teknoloji Yasağı' Gerekçeleri başlıklı haberimizi hatırlarsınız. Türkiye dahil Orta Doğu ve Afrika’nın belirli ülkelerinden gelen uçuşlara yönelik uygulanan bu yasak, yürürlükten kaldırılacak. Ancak, dizüstü bilgisayarlar için farklı önlemler düşünülüyor.

Haberlere göre, Ethiad Havayolları’nın Abu Dhabi uçuşlarında başlatılan bu yeni uygulama İstanbul, ve yasaklı diğer 10 havalimanı ile devam edecekmiş gibi görünüyor. Ancak büyük olasılıkla bu durumla beraber, İstanbul’dan yapılacak uçuşlardan önce ek güvenlik önlemleri alınabileceği de konuşuluyor.

Aşağıda Türk Havayolları (THY) CEO’su Bilal Ekşi’nin Twitter hesabından konuyla ilgili olarak paylaştığı bilgiyi de görebilirsiniz. Öte yandan bu durumla ilgili olarak, ABD Ulusal Güvenlik sekreteri John Kelly, geçtiğimiz Çarşamba günü, havalimanlarının yeni güvenlik önlemlerini izlemeleri durumunda laptop ve diğer elektronik cihazlar yasaklarından sakınabileceklerini de duyurmuştu. Görünen o ki, ABD yeni güvenlik önlemleri protokülüne dizüstü bilgisayarların uçuştan önce daha gelişmiş bir kontrolden geçiyor olmasını ekleyecek.

Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz.Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 3 Temmuz 2017

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