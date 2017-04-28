ABD Hükümeti İnternete Saldırıyor

İnternet üzerindeki verilerin güvenliği ve kullanımına dair bir tanım olan Ağ Tarafsızlığı, günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Fakat Trump yönetimindeki yeni ABD hükümeti, internetin tarafsız olmasından yana değil...

Ağ Tarafsızlığı kavramı internet servis sağlayıcıları veya devletin internet üzerindeki verilere eşit davranması ilkesinden hareket ediyor. Kısaca internet üzerindeki hiçbir verinin, kullanıcının, içeriğin, sitenin, uygulamanın, platformun vb. şeylerin özel olarak bir politikayla, kanunla, kuralla kontrol edilmemesi kuralına bu isim veriliyor. Böylece kullanıcılar istedikleri bilgilere istedikleri yerden ve istedikleri zamanda ulaşabiliyorlar.

Net Neutrality de denen bu kavram, Obama döneminin sonlarına doğru ön plana çıkmış ve neredeyse dokunulmaz bir hale gelmişti. Açık İnternet Düzeni (Open Internet Order) başlığıyla alınan bir dizi kuralla birlikte, bu tarafsızlık kağıda da dökülmüş ve ABD'nin konu hakkındaki tavrı belirlenmişti. Fakat Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından bu tasarı tekrar gündeme geldi. Trump tarafından Federal İletişim Komitesinin başına atanan Ajit Pai, Open Internet Order kararlarını tekrar gözden geçirmek ve düzeltmek için çalışma başlattıklarını söyledi. İnternet servis sağlayıcılarının rollerinin tekrar belirlenmesi üzerine çalıştıklarını söyleyen Pai, şimdilik sadece trafik sıkışıklığı gibi konuları müzakere ettiklerinin de altını çizdi.

Amerika'da internet sağlayıcılarının çalışma şekilleri, bizim ülkemizdekinden farklı işliyor. Her şehir için bir internet sağlayıcısına izin veriliyor ve bu şehirdeki yüksek hızlı internet bağlantısını ancak bu şirketten satın alabiliyorsunuz. Hal böyle olunca kimi şirketler, haddinden fazla büyüyerek, ABD internetinin büyük çoğunluğuna hükmedebiliyorlar. Bu da kimi servislerin kısıtlanması ve rekabetsizlikten doğan yüksek fiyatlar gibi çeşitli kötü sonuçlar olarak kullanıcıya yansıyor. Örneğin; birkaç yıl önce Netflix'in veri trafiğinin çoğuna hükmetmesi sebebiyle iss'ler harekete geçmişler ve Netflix'in kendilerine ödeme yapmaması durumunda bu servise erişimi kapatabileceklerini söylemişlerdi.

Bu anlaşmaların bizi ilgilendiren bir tarafı da var: Open Internet Order ile birlikte verilerin toplanılması ve kullanılmasına dair düzenlemeler de yapılmıştı. Buna rağmen Trump yönetime geldikten sonra internet sağlayıcılarının kullanıcılarının verilerini satabilme yetkisi değişmiş ve daha kolay hale getirilmişti. Açık İnternet Düzeni ile korunan kimi kişiler veri kullanımı haklarının da ortadan kaldırılmasıyla birlikte ABD'de internetin artık güvensiz bir yer olacağı ve kullanıcıların üzerinden büyük gelirler elde edilebileceği de söylendi. Ayrıca bütün internetin ABD üzerinden diğer ülkelere sağlandığı düşünülürse, bu değişikliğin ardından herkesin verilerinin tehlikeye girebileceğinin de altı çizildi.

18 Mayıs tarihinde yapılacak toplantıdan sonra bu düzenlemede değişiklik kararı alınırsa, ABD'de kurulu internet servis sağlayıcıları, istenilmeyen büyüklüklere ulaşarak, küçük şirketleri ortadan kaldırabilir, interneti istedikleri gibi yönetebilir, kullanıcılarının verilerini istedikleri gibi depolayabilir ve bunları da rahatça satacak hale gelebilirler.

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