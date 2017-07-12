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ABD Hükümeti Kaspersky'ı Onaylı Tedarikçi Listesinden Çıkardı

Kaspersky ABD engelleme

Donald Trump yönetimi,  Rus güvenlik yazılımları üreticisi Kaspersky Lab'ı, IT (Enfermasyon Teknolojileri) ve dijital fotoğraf ekipmanları için kullanılabilecek onaylı tedarikçi listesinden çıkardı. 

Birkaç ay önce başlayan tartışmalarda ABD Hükümeti, Moskova merkezli güvenlik yazılımları üreticisi Kaspersky Lab'i, Kremlin'e bilgi sızdırmakla suçlamıştı. Bunun üzerine yazılım şirketinin ürünlerini ABD'de yasaklamak üzere girişimlerde bulunacağının sinyallerini veren yönetim organları, bugün ilk ciddi adımı attılar. ABD Genel Hizmetler İdaresi sözcüsüne göre, karar "dikkatli gözden geçirme ve değerlendirmelerden sonra" alındı. 

Şirketin kurucusu Eugene Kaspersky, birkaç hafta önce ABD hükümetinin kaygılarını gidermek için kaynak kodlarını açabileceklerini ve yetkililerin gerekli aramaları yapabileceklerini de söylemişti. Buna rağmen hükümet, Kaspersky'a güvenmediklerini ve yasağı bütün kurumları kapsayacak şekilde genişletebileceklerini de göstermiş oldu. 

Tüm bu haberlere rağmen Kaspersky, ABD hükümetinden kendilerine tedarikçi listesinden çıkarıldıklarına dair herhangi bir yazının ulaşmadığını da belirtti. İlk açıklamalardan bu yana "herhangi bir ülkenin casusluk faaliyetlerine, ne yardım ettik ne de yardım edeceğiz" şeklindeki söylemi yineleyen Kaspersky Lab, "her iki ülkenin de şirketi piyon olarak kullandığı jeopolitik bir oyunun ortasında kaldıklarını" da söyledi.

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Yazar: - 12.07.2017

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