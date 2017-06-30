ABD, Türk Hacker'a Teşekkür Etti

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı (National Security Agency - NSA), kritik seviyede olan bir güvenlik açığını kapatan Türk hacker'a teşekkür etti.

Siber Güvenlik Uzmanı olarak çalışan 26 yaşındaki Kürşat Oğuzhan Akıncı, Ulusal Güvenlik Ajansı'nda fark ettiği açığı Savunma Bakanlığı'na Hackerone web sitesi aracılığıyla gönderebildi. Site, açıklarının paylaşıldığı Hackerone sitesinde, ABD'nin güvenlik açığı görülünce büyük ilgi topladı ve durum ABD'ye kadar ulaştı.

www.nsa.gov sitesinde gördüğü güvenlik açığının ekran görüntüsü alarak açığı ABD'ye gönderen Akıncı, durumu fark ettiğinden 4 ay sonra NSA'nın dikkatini çekti. Türk hacker güvenlik açığının kapatıldığına dair Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan onay istedi. Türk hacker Oğuzhan Akıncı, geri bildirim vererek açığın kapatıldığını onayladı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Türk hacker'a teşekkür etmek adına iki rozet hediye etti. Ayrıca "hall of flame" (teşekkür edilenler) tablosuna da girmeyi başaran Akıncı, bunu sadece güvenlik ve tedbir için yaptığını söyledi. Şu ana kadar 295 kişiye teşekkür edilen listede Oğuzhan Akıncı 67. sırada yer aldı.

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