ABD'de Büyük Enerji Santrallerine Siber Saldırılar Düzenlendi

ABD'de bir grup Amerikan elektrik enerji santrali 6 Temmuz Perşembe günü siber saldırıya uğradı. Güvenlik birimleri, saldırılara ilişkin soruşturma kapsamında Rusya'nın siber saldırının ardında bulunduğunudan şiddetle şüpheleniyorlar.

Yapılan saldırının amacının, yönetim sistemlerine yerleşmek ve onları kontrol etmek olduğunu söyleyen FBI ve NSA (Ulusal Güvenlik Departmanı), tehlikenin devam ettiğini de belirtti. Saldırının Rus hackerlar tarafından yapıldığını düşünen FBI, güvenlik açısından büyük açıklar tespit edidiğinin de altını çizdi. Uzmanlar, devam etmesi muhtemel olan saldırıların başarıyla gerçekleştirilmesi halinde, yaygın elektrik kesintileri yaşanacağını, hatta nükleer güvenlik sistemlerinin devre dışı kalabileceğini vurguladı.

Hackerlar bundan iki yıl kadar önce Ukrayna'nın enerji santrallerine de saldırmışlardı. FBI'ya göre Rus hackerlar, Ukrayna'da prova yapıp hemen ardından ABD'ye saldırmış. Ayrıca ABD'nin haber kaynaklarından New York Times ve Bloomberg, FBI ve NSA'ın elektrik santral şirketlerine destek vereceğini de açıkladı. Anlık olarak yaşanacak gelişmeleri şirketlere bildirecek olan ABD istihbaratı, bu konuda şirketlerle iş birliği yapacak ve güvenlik konusunda daha hassas davranacak.

Siber saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen "Enerjik Ayı" adlı Rus hacker grubu, 2012'den beri pek çok siber saldırı ve dolandırıcılıkta yer almıştı. Ancak yine de ABD istihbaratının bu konuda araştırmaları sürüyor.

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