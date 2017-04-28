Ace Academy: Skies of Fury
1. Dünya Savaşı döneminde yaşanan 1917 Bloody April olayını hatırlıyoruz.
Ace Academy: Skies of Fury, tarihe dayalı mobil oyunları sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım. Bizleri Birinci Dünya Savaşı, 1917 Bloody April (Kanlı Nisan) olayının yaşandığı döneme götüren, tarihin unutulmaz olaylarından birini hatırlatan kaliteli bir Android oyunu. Kesinlikle oynamanızı isterim.
İngilizlerle Alman pilotların canlarını ortaya koyarak savaştığı 1917 Bloody April olayını yansıtan Ace Academy: Skies of Fury, dönemin destansı uçaklarını kullanmamıza izin veriyor. 50 görev boyunca 10 farklı uçakla gökyüzünde süzülüyoruz. Tabii ki hepsi ilk etapta açık konumda değil. Görevleri tamamladıkça tanışma şansına erişiyoruz.
Dost uçaklara eşlik ettiğimiz veya düşman uçaklarımızı düşürmek için büyük uğraş verdiğimiz iki mod içeren uçak savaş oyununda üç farklı kontrol seçeneği bulunmakta. Cihazı eğerek (tilt), analog tuşlarla veya gamepad ile uçağımızı kontrol edebiliyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Illumination Games
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
- Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
- Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
- Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu
- GrowtopiaAndroid İçin Minecraft Benzeri Oyun
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı