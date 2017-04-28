Ace Academy: Skies of Fury, tarihe dayalı mobil oyunları sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım. Bizleri Birinci Dünya Savaşı, 1917 Bloody April (Kanlı Nisan) olayının yaşandığı döneme götüren, tarihin unutulmaz olaylarından birini hatırlatan kaliteli bir Android oyunu. Kesinlikle oynamanızı isterim.

İngilizlerle Alman pilotların canlarını ortaya koyarak savaştığı 1917 Bloody April olayını yansıtan Ace Academy: Skies of Fury, dönemin destansı uçaklarını kullanmamıza izin veriyor. 50 görev boyunca 10 farklı uçakla gökyüzünde süzülüyoruz. Tabii ki hepsi ilk etapta açık konumda değil. Görevleri tamamladıkça tanışma şansına erişiyoruz.

Dost uçaklara eşlik ettiğimiz veya düşman uçaklarımızı düşürmek için büyük uğraş verdiğimiz iki mod içeren uçak savaş oyununda üç farklı kontrol seçeneği bulunmakta. Cihazı eğerek (tilt), analog tuşlarla veya gamepad ile uçağımızı kontrol edebiliyoruz.