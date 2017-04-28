Ace Academy: Skies of Fury(iOS)
1917 Bloody April olayını hatırlıyoruz.
Ace Academy: Skies of Fury, 1. Dünya Savaşı döneminde geçen uçak oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan yapım, İngilizlerle Alman pilotların canları pahasına verdiği mücadele, tarihin unutulmaz olaylarından 1917 Bloody April üzerine kurulmuş. Tarihi mobil oyunları seviyor, uçak savaşlarına bayılıyorsanız hazır ücretsizken indirin derim.
Elle çizilmiş, sanat eseri görsel çizgilerine sahip uçak savaş oyununda dönemin efsane uçaklarıyla aksiyona giriyoruz. Kimi zaman düşman uçaklarını indirmenin keyfini sürüyor, kimi zaman da dost uçaklara eşlik ediyoruz. Tamamlamamız gereken 50 görev var. Kullanabildiğimiz uçak sayısı 10 ancak tümü başlangıçta açık değil. Uçakların özelleştirilebilir olduğunu ekleyeyim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Illumination Games
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