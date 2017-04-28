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Ace Academy: Skies of Fury
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Ace Academy: Skies of Fury

(iOS)
Ace Academy: Skies of Fury İndir Hemen İndir

264 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Ace Academy: Skies of Fury
Ace Academy: Skies of Fury
Ace Academy: Skies of Fury
Ace Academy: Skies of Fury
Ace Academy: Skies of Fury

1917 Bloody April olayını hatırlıyoruz.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Ace Academy: Skies of Fury, 1. Dünya Savaşı döneminde geçen uçak oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan yapım, İngilizlerle Alman pilotların canları pahasına verdiği mücadele, tarihin unutulmaz olaylarından 1917 Bloody April üzerine kurulmuş. Tarihi mobil oyunları seviyor, uçak savaşlarına bayılıyorsanız hazır ücretsizken indirin derim.

Elle çizilmiş, sanat eseri görsel çizgilerine sahip uçak savaş oyununda dönemin efsane uçaklarıyla aksiyona giriyoruz. Kimi zaman düşman uçaklarını indirmenin keyfini sürüyor, kimi zaman da dost uçaklara eşlik ediyoruz. Tamamlamamız gereken 50 görev var. Kullanabildiğimiz uçak sayısı 10 ancak tümü başlangıçta açık değil. Uçakların özelleştirilebilir olduğunu ekleyeyim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Illumination Games
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