Ace Force: Joint Combat, Android platformuna çıkış yapan uçak savaş oyunları arasından tepe seviye grafikleri, rahat kontrol sistemi, multiplayer oynama seçeneğiyle ayrılan AAA kalitesinde bir yapım. F-22 Raptor, PAK FA T-50, Saab-JAS39, J-10 Vigorous Dragon ve daha saymakla bitmeyecek kadar, modelleme harikası uçak bulunmakta.

Grafikleri, sesleri, oynanışı, içeriğiyle mobildeki en iyi uçak savaş oyunlarından biri olan Ace Force: Joint Combat’ta dünyanın yakıt tedarikini sınırlayarak dünyayı savunmasız bırakan bir güç olan Devil Region ile savaşıyorsunuz. Değerli kaynak üslerin kontrolünü ele almak için sayısız düşman uçağını indirmeniz gerekiyor. Neyse ki yalnız uçmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir takım kurup gücünüze güç katma şansı veriliyor.

Süre sınırlı, hızlı etkinlikler de içeren uçak oyununda yüzlerce özelleştirme seçeneği bulunuyor. Zırh, motor, füze, top, teknoloji sistemleri… Uçağın tüm parçaları upgrade edilebiliyor.