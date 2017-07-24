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Adana'da Su Geçirmeyen Akıllı Telefon 3 Hayat Kurtardı

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Bir daha “Ne gerek var su geçirmeyen telefona, sen dalgıç mısın?” gibi sorulara maruz kaldığınızda, soruyu soranlara bu haberi okutun. Evet, su geçirmeyen telefon hayat kurtardı, hayat!

Adana’da Murat Selçuk Aygün, Murat Işık ve Ferdi Bozkurt isimli üç arkadaş Seyhan Baraj Gölü’ne su bisikletiyle gezintiye çıktılar. İyice açıldıkları esnada bisikletin su alması üzerine Aygün, su geçirmez akıllı telefonundan ‘155’i arayarak polislerden yardım istedi. Deniz polisi olay yerine ulaştığında, pek yüzme bilmeyen 3 genci artık neredeyse su altında kalmış deniz bisikletine zar zor tutunurken buldu. Akıllı telefon sayesinde kurtulan gençler, polislere teşekkür ettiler.

su geçirmyen akıllı telefon adanada hayat kurtardı

Gerçi, yüzme bilmeyen 3 erkek arkadaşın deniz bisikletiyle gölde gezintiye çıkması da ayrıca haber değeri taşıyor, ama sonuçta burası teknoloji sitesi, siz yine de olayın akıllı telefon kısmına odaklanın.

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Yazar: - 24.07.2017

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