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Adobe Flash Player'ın Fişi Çekiliyor

Adobe Flash Player'in Fişi Çekiliyor

Adobe'nin yaptığı açıklamaya göre Flash Player'in bir daha güncellemeye almayacağı ve 2020'de tamamıyla desteğin çekileceği belirtildi.

İnternet siteleri için daha güvenilir ve daha hızlı çalışan HTML 5 teknolojisine geçiş yıllar önce başlamıştı. Flash Player, HTML 5'e göre daha fazla güvenlik açığına sahip olduğu için neredeyse bütün siteler Flash Player kullanmayı bırakmıştı. Gittikçe azalan kullanım nedeniyle de Adobe, Flash Player'ın fişini çekmeye hazırlanıyor.

İnternet sitelerinde Flash Player kullanımı için kullanıcılardan izin istenecek. Şu an bile bazı tarayıcılarda Flash destekli bir videoyu veya bir uygulamayı açmak için  kullanıcılardan izin isteniyor. Çok yakında tüm tarayıcılarda kullanıcılardan Flash Player kullanılması için izin istenecek.

Flash Player 2019 itibariyle Internet Explorer ve Microsoft Edge tarayıcılarda otomatik olarak devre dışı bırakılacak. 2020 itibariyle ise tüm tarayıcılar için desteğini tamamıyla çekecek. Yeni güncelleme yayınlanmayacak ve Flash Player 2020'de son kez çıkan güncellemesiyle birlikte kullanılacak.

Flash Player'in fişinin çekilmesi için Google, Mozilla ve Apple tarayıcılarıyla ortaklaşa çalışılıyor. Flash'ın desteğinin sonlandırılması aşama aşama gerçekleşecek.

İndir1.15 MB
Adobe Flash Player
Adobe Flash Player Flash Oynatma Aracı

İndir18.29 MB
Adobe Flash Player
Adobe Flash Player Mac İçin Flash Oynatma Aracı

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Yazar: - 26.07.2017

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