Adobe Reader2017.009.20044 (Windows)
Tüm Bilgisayarlarda Bulunması Gereken Popüler PDF Okuma ve PDF Görüntüleme Programı
Adobe Reader, PDF dosyalarını görüntülemek ve PDF dosyalarını okumak için geliştirilen ücretsiz bir PDF programıdır.
Günümüzde birçok farklı döküman PDF formatında hazırlanmakta ve PDF olarak arşivlenmektedir. Hal böyle olunca PDF dökümanlarını açmak oldukça önemlidir. PDF dosyalarını açmak ve görüntülemek için Adobe tarafından geliştirilen Adobe Acrobat Reader DC, ücretsiz ve Türkçe olarak kullanıcılara sunulması nedeniyle çok popülerdir.
PDF açma ve PDF görüntüleme özellikleri dışında PDF yazdırma özelliğine de sahip olan program ile dökümanlarınızı doğrudan yazıcınıza göndererek çıktı alabilirsiniz.
PDF dosyalarına ek olarak CAD dosyalarını da görüntüleyebileceğiniz Adobe Reader, şifre korumalı PDF dosyası desteğine de sahiptir. Ayrıca PDF dosyaları içerisinde yer alan tüm multimedya dosyasını program yardımıyla görüntüleyebilir, isterseniz dökümanlar üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliklerini de kullanabilirsiniz.
PDF dosyası açma ve görüntüleme konusunda bir programa ihtiyacınız varsa Adobe Acrobat Reader DC'yi mutlaka denemelisiniz.
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Adobe Reader 11.5.0.1 için cemcan dedi ki;
pdf indirme yapamıyorum. çözümü nedir yardımcı olur musunz?
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1- Adobe Reader 11.5.0.1 için Onur dedi ki;
düzenlenememesi çok kötü, ücretli versiyonunu indirmek yerine ücretsiz ve daha fonksiyonel PDF programları var..Eksi Yönleri: pdf düzenleyememesi
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5- Adobe Reader 11.5.0.1 için Ziyaretçi dedi ki;
çok güzel PDF programı teşekkür ediyorum
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5- Adobe Reader 11.5.0.1 için Berk Cangören dedi ki;
Tek Kelime İle Süperrrrrrrr PDF programı! PDF indir işlemi de yapsa daha süper olur.Artı Yönleri: Çok Eksi Yönleri: Yok
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Adobe Reader 11.5.0.1 için ALİ ULUHATUN dedi ki;
ARKADAŞLAR NASIL PDF KOPYALA YAPIŞTIR VE ARAÇLARI NASIL KULLANACAĞIM LÜTFEN YARDIM ETİNArtı Yönleri: ÇOK İŞİME YARIYO Eksi Yönleri: AMA ARAÇLARI KULLANAMIYOM
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 3,538 / 3,189,305
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Adobe Systems Incorporated
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