Adobe Reader, PDF dosyalarını görüntülemek ve PDF dosyalarını okumak için geliştirilen ücretsiz bir PDF programıdır.

Günümüzde birçok farklı döküman PDF formatında hazırlanmakta ve PDF olarak arşivlenmektedir. Hal böyle olunca PDF dökümanlarını açmak oldukça önemlidir. PDF dosyalarını açmak ve görüntülemek için Adobe tarafından geliştirilen Adobe Acrobat Reader DC, ücretsiz ve Türkçe olarak kullanıcılara sunulması nedeniyle çok popülerdir.

PDF açma ve PDF görüntüleme özellikleri dışında PDF yazdırma özelliğine de sahip olan program ile dökümanlarınızı doğrudan yazıcınıza göndererek çıktı alabilirsiniz.

PDF dosyalarına ek olarak CAD dosyalarını da görüntüleyebileceğiniz Adobe Reader, şifre korumalı PDF dosyası desteğine de sahiptir. Ayrıca PDF dosyaları içerisinde yer alan tüm multimedya dosyasını program yardımıyla görüntüleyebilir, isterseniz dökümanlar üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliklerini de kullanabilirsiniz.

PDF dosyası açma ve görüntüleme konusunda bir programa ihtiyacınız varsa Adobe Acrobat Reader DC'yi mutlaka denemelisiniz.