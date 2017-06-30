Adobe'un Yapay Zekası Konuşmaları Analiz Etmeye Başladı

Adobe, sesli komutlarla çalışan cihazlar üzerinde kullanılabilen ve kullanıcıların konuşmalarını analiz ederek, kullanım alışkanlıklarına dair çıkarımlar yapabilen yeni yazılımını duyurdu.

Sesle kontrol edilebilen sanal asistanlar artık her yerdeler. Amazon Alexa, Apple Siri, Microsoft Cortana ve Google Assistant arabamızdan evimize, kulaklığımızdan telefonumuza neredeyse her noktaya burunlarını soktular. Kullanıcıların sesle bir şeyler aramasına hatta satın almasına yardımcı olan bu yapay zekalar, genellikle küçük bir diyalogdan sonra sonuca ulaşıyorlar. Peki geliştiriciler bu diyaloglardan ya da arama verilerinden nasıl bir sonuç çıkarmalılar?

Adobe bugün yaptığı açıklama ile bu sorunun cevabını da verdi. Adobe Analytics Cloud programı içerisinde yer alan Voice Analytics (Ses Analizleri), sesle kontrol edilebilen bütün platformlardan veriler toplayan ve bunları analiz edebilen ilk yazılım olarak duyuruldu. Adobe Analytics Cloud Ürün Müdürü Colin Morris, yeni yazılımlarının çok büyük sayıda veriyi kayıt altına aldığını ve sonrasında Adobe Sensei isimli özdevinimli öğrenme yazılımı ile birlikte bunları hem öğrenip hem de analiz ettiğini söyledi.

Kullanıcıların soru soruş şeklinden, tonlamasından ya da bunun gibi şeylerden veri toplayarak, Alexa ve buna benzer cihazları üreten şirketlere veriler sağlayan ve ortaya davranışsal analizler ortaya koyan Adobe, biraz olsun korku salmadı da değil. Diyalogları analiz ederek öğrenen ve sizi daha yakından tanıyan yapay zekanın, siz ona komut vermediğinizde dahi odada yapılan konuşmaları dinlemesi ve bunlara dair de veriler tutması muhtemel. Böylece günün sonunda sizi, sizden daha iyi tanıyan ve yaptığınız bütün konuşmaları kendi bulut sistemi içerisinde kayıt altına almış bir yapay zekaya sahip olabilirsiniz.

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