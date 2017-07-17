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Advanced Sleep Timer
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Advanced Sleep Timer

Advanced Sleep Timer İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Advanced Sleep Timer
Advanced Sleep Timer
Advanced Sleep Timer
Advanced Sleep Timer
Advanced Sleep Timer

Android için Müzik Zamanlayıcı Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Advanced Sleep Timer uygulamasıyla müzik dinlerken belirli bir süre sonra müziğin kapanması için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

Advanced Sleep Timer uygulamasıyla Android cihazlarınızda müzik dinlerken, müziğin kapanması için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

Spotify, Google Play Müzik, Slacker Radio ve daha birçok müzik uygulamasını destekleyen Advanced Sleep Timer, kendi ayarladığınız zamanlayıcı sona erdiğinde müzikleri susturmanızı sağlıyor. Uykuya dalarken müzik dinlemeyi seviyorsanız mutlaka kullanmanızı tavsiye edeceğim uygulamanın kullanımı oldukça basit diyebilirim. Örneğin, 3 şarkı çaldıktan sonra uygulamanın kapatılmasını istiyorsanız Advanced Sleep Timer uygulamasından bu şekilde bir zamanlayıcı kurabiliyorsunuz. Bunun yanında dakika olarak da zamanlayıcı kurabilmenize olanak sağlayan uygulamayı ana ekrana ekleyeceğiniz widget üzerinden de kullanabilirsiniz.

Zaman ve şarkı sayacı olarak iki farklı zamanlayıcı modu sunan Advanced Sleep Timer uygulamasında müziklerin azalarak kapanmasını da ayarlayabilirsiniz. Eğer siz de müzik dinlerken belirli bir süre sonra müziğin otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız, Advanced Sleep Timer uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.3 ve üzeri
Üretici:
Magnus Development
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