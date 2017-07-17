Advanced Sleep Timer uygulamasıyla müzik dinlerken belirli bir süre sonra müziğin kapanması için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

Advanced Sleep Timer uygulamasıyla Android cihazlarınızda müzik dinlerken, müziğin kapanması için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

Spotify, Google Play Müzik, Slacker Radio ve daha birçok müzik uygulamasını destekleyen Advanced Sleep Timer, kendi ayarladığınız zamanlayıcı sona erdiğinde müzikleri susturmanızı sağlıyor. Uykuya dalarken müzik dinlemeyi seviyorsanız mutlaka kullanmanızı tavsiye edeceğim uygulamanın kullanımı oldukça basit diyebilirim. Örneğin, 3 şarkı çaldıktan sonra uygulamanın kapatılmasını istiyorsanız Advanced Sleep Timer uygulamasından bu şekilde bir zamanlayıcı kurabiliyorsunuz. Bunun yanında dakika olarak da zamanlayıcı kurabilmenize olanak sağlayan uygulamayı ana ekrana ekleyeceğiniz widget üzerinden de kullanabilirsiniz.

Zaman ve şarkı sayacı olarak iki farklı zamanlayıcı modu sunan Advanced Sleep Timer uygulamasında müziklerin azalarak kapanmasını da ayarlayabilirsiniz. Eğer siz de müzik dinlerken belirli bir süre sonra müziğin otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız, Advanced Sleep Timer uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.