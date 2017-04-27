Adventure Escape: Hidden Ruins(iOS)
Ölümsüzlüğü bulmak için çabalıyor ve gizemli olayları çözmeye çalışıyorsunuz
Adventure Escape: Hidden Ruins, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir gizem çözme oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden karmaşık olayların yer aldığı oyunda zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz.
Gizem çözme oyunu olarak karşımıza çıkan Adventure Escape: Hidden Ruins, ölümsüzlüğü bulmak için mücadele ettiğimiz bir oyundur. Oyunda bir grup arkadaşa yardımcı oluyor ve harika bir deneyim yaşayabiliyoruz. Gizemli olayların ve tehlikeli işlerin gerçekleştiği oyunda işiniz de bir hayli zor. Mitolojik öğeleri ortaya çıkartmaya çalıştığınız oyunda gizlenmiş nesneleri de bulmaya çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu bulmaca ve bilmecelere de sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve elinizi çabuk tutmalısınız. Kendi çapında bir de hikayeye sahip olan oyunda klasik eşya bulma oyunlarının biraz daha gelişmiş bir haliyle karşılaşıyorsunuz.
Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyor ve boş zamanlarınızı daha eğlenceli geçirebiliyorsunuz. Gizem çözme ve eşya bulma oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken Adventure Escape: Hidden Ruins'i şiddetle öneriyorum. Birbirinden farklı karakterlerin ve yüksek kaliteli görsellerin de yer aldığı oyunda harika ses efektleri yer alıyor. Gerçekçi bir atmosferde geçen Adventure Escape: Hidden Ruins'i sakın kaçırmayın.
Adventure Escape: Hidden Ruins oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Haiku Games
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