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Adventures of Flig
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Adventures of Flig

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Adventures of Flig
Adventures of Flig
Adventures of Flig
Adventures of Flig
Adventures of Flig

Android İçin Macera Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 4 saat önce

Flig'in sevgilisini bulmasına yardımcı olun.

Adventures of Flig, macera – platform – bulmaca öğelerini harmanlayan, daha çok küçük yaşta oyuncuların ilgisini çekeceğini düşündüğüm Android oyunu. Animasyonlarla güçlendirilmiş rengarenk grafikler, basit oynanışı ve reklamsız, güvenli içerik sunmasıyla küçük kardeşiniz için telefonunuza gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz bir oyun

Sevgilisi dev bir örümcek tarafından kaçırılan ilginç görünümlü bir hayvanı kontrol ettiğimiz oyunda kimi zaman hokey oynuyor, kimi zaman yerin metrelerce altındaki maden ocağında aksiyonun dibine vuruyor, kimi zaman da küçük örümcek dostumuzla labirentten çıkmanın yollarını arıyoruz.

10 dünyada geçen 60 bölüm sunan oyunda maceramız boyunca 40’a yakın düşmanla karşılaşıyoruz. Dilersek PvP modunda gerçek oyunculara karşı oynayabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
RAD BROTHERS
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