Flig'in sevgilisini bulmasına yardımcı olun.

Adventures of Flig, macera – platform – bulmaca öğelerini harmanlayan, daha çok küçük yaşta oyuncuların ilgisini çekeceğini düşündüğüm Android oyunu. Animasyonlarla güçlendirilmiş rengarenk grafikler, basit oynanışı ve reklamsız, güvenli içerik sunmasıyla küçük kardeşiniz için telefonunuza gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz bir oyun.

Sevgilisi dev bir örümcek tarafından kaçırılan ilginç görünümlü bir hayvanı kontrol ettiğimiz oyunda kimi zaman hokey oynuyor, kimi zaman yerin metrelerce altındaki maden ocağında aksiyonun dibine vuruyor, kimi zaman da küçük örümcek dostumuzla labirentten çıkmanın yollarını arıyoruz.

10 dünyada geçen 60 bölüm sunan oyunda maceramız boyunca 40’a yakın düşmanla karşılaşıyoruz. Dilersek PvP modunda gerçek oyunculara karşı oynayabiliyoruz.