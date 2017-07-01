Flig'in sevgilisi dev örümcek tarafından kaçırıldı. Ona yardımcı olun.

Adventures of Flig, görsel çizgilerinden de tahmin edeceğiniz üzere küçük yaşta oyunculara hitap eden bir mobil oyun. Karakter animasyonlarının ön plana çıkarıldığı, renkli görseller sunan oyunda kaçırılan sevgilisi için yollara düşen bir hayvanı kontrol ediyoruz. 40'dan fazla düşman, 10 dünyada geçen 60 bölüm... Uzun bir yolculuk bizleri bekliyor. Hem iPhone hem de iPad'de oynanabilen bu oyunu küçük kardeşiniz, çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz.

Dev bir örümcek tarafından kaçırılan biricik aşkımızı kurtarmak için türlü oyunlara katılıyoruz. Yeri geliyor hokey oynuyor, yeri geliyor maden ocağına giriyor, yeri geliyor labirentte yolumuzu bulmak için kafa patlatıyoruz. Tehlikelerle dolu, uzun soluklu maceramızda küçük örümcek dostumuz da bize eşlik ediyor. Hikaye odaklı ilerlemenin yanı sıra PvP mücadelelere de katılabiliyoruz.