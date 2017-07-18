AfterShip
Android için Kargo Takibi Uygulaması
AfterShip uygulamasıyla yurt dışı kargolarınızı Android cihazlarınızdan kolaylıkla takip edebilirsiniz.
AfterShip uygulamasıyla yurt dışı kargolarınızı Android cihazlarınızdan kolaylıkla takip edebilirsiniz.
Yurt dışından bir kargo bekliyorsanız ya da bir kargo gönderdiyseniz, çoğu zaman bunun takibini yapmak zor olabiliyor. İnternet üzerinden alışveriş yaptığınızda, birçok web sitesi kargo hareketlerini geç iletebiliyor. İşte bu gibi durumlarda işinize yarayabileceğini düşündüğüm AfterShip uygulamasıyla 370’den fazla kargo firmasına ait gönderilerinizi kolaylıkla takip edebiliyorsunuz.
Oldukça sade ve modern bir arayüz sunan AfterShip uygulamasında, takip numaranızı kopyala-yapıştır yoluyla ilgili bölüme ekleyebilir ve takip etmeye başlayabilirsiniz. Birden fazla takip numarasını ekleyebileceğiniz uygulamada, kargo hareketlerini de anlık bildirimlerle takip edebiliyorsunuz. Reklamsız olarak sunulan AfterShip uygulamasında barkod okuyucu özelliği de sizlere sunuluyor. Uygulamada bulunan bazı kargo firmaları; FedEx, UPS, DHL, Canada Post, BRT, China Post, LaserShip, ParcelForce, Singapore Post, TNT, Yanwen, Yodel.
Uygulama özellikleri:
- Kargo takibi,
- Push bildirimleri,
- Kargo hareketi güncelleme,
- Reklamsız,
- Barkod okuyucu,
- Teslimat ve hareket bildirimleri,
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- AfterShip Limited
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