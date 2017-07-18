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AfterShip

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
AfterShip
AfterShip
AfterShip
AfterShip
AfterShip

Android için Kargo Takibi Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 4 saat önce

AfterShip uygulamasıyla yurt dışı kargolarınızı Android cihazlarınızdan kolaylıkla takip edebilirsiniz.

AfterShip uygulamasıyla yurt dışı kargolarınızı Android cihazlarınızdan kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Yurt dışından bir kargo bekliyorsanız ya da bir kargo gönderdiyseniz, çoğu zaman bunun takibini yapmak zor olabiliyor. İnternet üzerinden alışveriş yaptığınızda, birçok web sitesi kargo hareketlerini geç iletebiliyor. İşte bu gibi durumlarda işinize yarayabileceğini düşündüğüm AfterShip uygulamasıyla 370’den fazla kargo firmasına ait gönderilerinizi kolaylıkla takip edebiliyorsunuz.

Oldukça sade ve modern bir arayüz sunan AfterShip uygulamasında, takip numaranızı kopyala-yapıştır yoluyla ilgili bölüme ekleyebilir ve takip etmeye başlayabilirsiniz. Birden fazla takip numarasını ekleyebileceğiniz uygulamada, kargo hareketlerini de anlık bildirimlerle takip edebiliyorsunuz. Reklamsız olarak sunulan AfterShip uygulamasında barkod okuyucu özelliği de sizlere sunuluyor. Uygulamada bulunan bazı kargo firmaları; FedEx, UPS, DHL, Canada Post, BRT, China Post, LaserShip, ParcelForce, Singapore Post, TNT, Yanwen, Yodel.

Uygulama özellikleri:

  • Kargo takibi,
  • Push bildirimleri,
  • Kargo hareketi güncelleme,
  • Reklamsız,
  • Barkod okuyucu,
  • Teslimat ve hareket bildirimleri,

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
AfterShip Limited
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