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Age of War 2
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Age of War 2

(Android)
Age of War 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Age of War 2
Age of War 2
Age of War 2
Age of War 2

Kendi ordunuzu inşa edip rakibinizle mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Age of War 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir strateji oyunudur. Oyunda güçlü birliklerle savaşıyor ve büyük bir ordu inşa ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir strateji oyunu olan Age of War 2, büyük bir ordu inşa edip rakibinizle mücadele ettiğiniz bir oyundur. Oyunda sürekli asker üretiyor ve farklı zorluktaki bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Düşman askerleriyle mücadele ediyor ve kaleye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda kendinizi sürekli geliştirmeli ve diğer askerler üzerinde baskı kurmalısınız. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda stratejik hamleler yapmalı ve elinizi çabuk tutmalısınız. Kendinizi sürekli geliştirmeli ve zorlu bölümlerin üstesinden gelmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir oyun olan Age of War 2'yi mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve havadan gelen meteor, yıldırım gibi tehditlerden kaçmalısınız. Hayatta kalmalı ve rakibinizin kalesini ele geçirmelisiniz. Farklı dünyalarda geçen oyunda farklı birimler kontrol edebiliyorsunuz. Savaş oyunlarından zevk alıyorsanız Age of War 2'yi sakın kaçırmayın.

Age of War 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Max Games Studios
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