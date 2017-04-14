Age of War 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olan Age of War 2'yi mutlaka denemelisiniz.

Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Age of War 2, büyük orduyu yönettiğiniz bir oyundur. Oyunda düşmanınızla mücadele ediyor ve kalesini yok etmeye çalışıyorsunuz. Orta çağ atmosferinde geçen oyunda işiniz oldukça zor. Sürekli asker üretmeli ve rakibinizin askerlerini birer birer yok etmelisiniz. 29 farklı askeri birimin yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve saldırıara karşı uyanık olmalısınız. Farklı zorluk seviyelerine sahip olan oyunda savaşa doyuyorsunuz. Son derece basit kontrollere sahip olan oyunda güçlü bir ordu inşa etmeli ve kendinizi geliştirmelisiniz. Oyunda puan kazandıkça daha güçlü askerler üretebiliyor ve rakibinizi zora sokabiliyorsunuz. Farklı dünyalarda geçen oyunda birbirinden güçlü savaşçıları kontrol ediyorsunuz.

Kolay bir oynanışa ve renkli grafiklere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve rakibinizi ortadan kaldırmalısıınz. Farklı zorlukta bölümlere ve seviyelere sahip olan Age of War 2 oyunun mutlaka denemeniz gerekiyor.

Age of War 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.