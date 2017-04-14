?     Geri Bildirim
Age of War 2
TamindirMobilOyunlarStratejiAge Of War 2 - IOS Için Strateji Oyunu

Age of War 2

(iOS)
Age of War 2 İndir Hemen İndir

190 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Age of War 2
Age of War 2
Age of War 2
Age of War 2

Kendi ordunuzu inşa ediyor ve rakibinizle mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Age of War 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olan Age of War 2'yi mutlaka denemelisiniz.

Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Age of War 2, büyük orduyu yönettiğiniz bir oyundur. Oyunda düşmanınızla mücadele ediyor ve kalesini yok etmeye çalışıyorsunuz. Orta çağ atmosferinde geçen oyunda işiniz oldukça zor. Sürekli asker üretmeli ve rakibinizin askerlerini birer birer yok etmelisiniz. 29 farklı askeri birimin yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve saldırıara karşı uyanık olmalısınız. Farklı zorluk seviyelerine sahip olan oyunda savaşa doyuyorsunuz. Son derece basit kontrollere sahip olan oyunda güçlü bir ordu inşa etmeli ve kendinizi geliştirmelisiniz. Oyunda puan kazandıkça daha güçlü askerler üretebiliyor ve rakibinizi zora sokabiliyorsunuz. Farklı dünyalarda geçen oyunda birbirinden güçlü savaşçıları kontrol ediyorsunuz.

Kolay bir oynanışa ve renkli grafiklere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve rakibinizi ortadan kaldırmalısıınz. Farklı zorlukta bölümlere ve seviyelere sahip olan Age of War 2 oyunun mutlaka denemeniz gerekiyor.

Age of War 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Age of War 2 için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Max Games Studios
Age of War 2 QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Clash of Clans
    Clash of ClansiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  2. Minecraft
    MinecraftiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Minecraft Oyunu
  3. Age of Empires Castle Siege
    Age of Empires Castle SiegeiPhone ve iPad İçin Age of Empires Oyunu
  4. Mangala
    MangalaiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  5. Boom Beach
    Boom BeachiPhone ve iPad için Strateji Oyunu

Age of War 2 Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster