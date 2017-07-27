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Ağustos 2017'nin Ücretsiz Xbox Oyunları Açıklandı

Ağustos 2017'nin Ücretsiz Xbox Oyunları Açıklandı

Xbox Live Gold üyelerine özel olarak Ağustos 2017 tarihinde verilecek olan ücretsiz oyunlar belirlendi.  Diğer aylarda olduğu gibi bu Ağustos ayında da toplam 4 oyun bulunuyor ve bu ücretsiz oyunlar ay içerisinde farklı günlerde kullanıma açılıyor.

Ağustos ayı içerisinde oyunculara sunulacak olan 4 ücretsiz oyunun ikisi Xbox 360 için, diğer ikisi ise Xbox One için sunulmuş. Geriye uyumluluk sistemi ile birlikte Xbox 360 için sunulan oyunlar Xbox One ile de oynanabiliyor. Bundan dolayı Xbox One kullanıcıları daha şanslı oluyor.

Ağustos 2017'nin Ücretsiz Xbox 360/One Oyunları:

Xbox One:

  • Slime Rancher (1 Ağustos ile 31 Ağustos arası)
  • Trials Fusion (16 Ağustos ile 15 Eylül arası)

Xbox 360:

  • Red Faction: Armageddon (16 Ağustos ile 31 Ağustos arası)
  • Bayonette (1 Ağustos ile 15 Ağustos arası)

İndir30 MB
Xbox Android
Xbox Android Android İçin Xbox Uygulaması

İndir56 MB
Xbox iOS
Xbox iOS iPhone ve iPad İçin Xbox Uygulaması

Humble Bundle Üzerindeki Saints Row Kampanyasını Kaçırmayın!

Just Cause 3 Steam'de Ücretsiz!

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Yazar: - 27.07.2017

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