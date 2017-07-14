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Airbnb'de Irkçılık Yapan Amerikalı'ya 5 Bin Dolar Ceza

airbnbde ırkçılığa 5 bin dolar ceza

Dünya’nın her yerinde uygun fiyatlı oda veya ev kiralamanızı kolaylaştıran web sitesi ‘airbnb’de geçtiğimiz Şubat ayında ciddi bir ırkçılık olayı yaşandı. ABD'li Tami Barker, evini kiralamak isteyen bir Asya kökenli kullanıcıyı, “Dünya üzerinde bir sen kalsan, yine de evimi sana kiralamam” şeklinde bir ithamla reddetti. Barker’ın bu tutumunun cezası ağır oldu.

26 yaşında bir memur olan Dyne Suh, Baker’ın Kaliforniya’daki dağ evini airbnb üzerinden kiraladı, eve varmasına dakikalar kala ev sahibi çirkin bir tavırla bu anlaşmayı iptal etti. Suh, Baker’ın daha önce ödemeyi onayladığına dair ekran görüntülerini göndermesine rağmen, “Bu yüzden Trump’ı seçtik. Bu ülkede ne yapılacağını yabancıların söylemesine izin vermeyeceğim.” şeklinde bir cevap aldı. Yaşadığı üzücü olayı anlattığı bir videoyu Youtube’a yükleyen Suh, başta site olmak üzere çok sayıda kişi ve kurumdan destek gördü.

Olay sonrası Kaliforniya Adil Çalışma ve Konaklama Departmanı (DFEH) ile birlikte çalışma kararı alan airbnb, bazı ırkların site içerisinde daha zor ev bulduklarını ve bu eşitsizliğin önüne geçilmesine yönelik adımlar atacağını açıklamıştı. Airbnb ve DFEH ortaklığında verilen ilk cezanın sahibi Tami Baker oldu. Baker, Asya-Amerika kültürünü öğreneceği bir kursa görmeye ve 5 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

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Airbnb Android
Airbnb Android Android İçin Ev Bulma ve Misafirlik Uygulaması

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Airbnb iOS
Airbnb iOS iPhone ve iPad İçin Konaklama Bulma Uygulaması

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Eğlenceli Uygulama Faceapp, Irkçılıkla Suçlanıyor

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Yazar: - 14.07.2017

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