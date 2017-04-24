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Akıllı Gözlükler Sayesinde Çift Odaklı Gözlükler Tarih Oluyor

akıllı gözlük teknolojisi

İnsan vücudu ve doğası neredeyse kusursuzdur. Ne yazık ki biz insanlar, bu mükemmelliğin kıymetini kaybetmeden anlayamıyoruz. Sağlığının kaybedilmesiyle hayat kalitesini inanılmaz derecede etkileyen, görmezden gelinemeyecek kadar mühim olan gözlerimiz için geliştirilen teknolojiler oldukça mühim. Akıllı gözlükler, bu alanda yapılan en heyecan uyandıran çalışmalardan.

Sağlıklı bir göz, bakılan noktaya 14 milisaniye içerisinde odaklanabiliyor. Oysa göz sağlığını kaybeden kişilerde bu süre 25 saniyeye kadar çıkaıyor. Yakın ve uzağı göremeyen hastaların yaşadığı ciddi sorunlardan olan odaklanma problemi, çift ve üç odaklı gözlüklerin kullanılmasıyla çözülmeye çalışılıyor. Tam anlamıyla çözüm olmayan bu uygulamalar, yeni geliştiren gözlükler sayesinde, tarihe karışabilir ve hastalar tek bir gözlükle hayatlarına sağlıklı bireyler gibi devam edebilirler.

Bakılan noktanın uzaklığını kızılötesi ışınlarla ölçebilen, odaklanma için gerekli ayarı otomatik yapan akıllı gözlükler sayesinde, görme bozuklukları olan kişiler de sağlıklı bireyler gibi sorunsuz odaklanabilecek. Gözlüklerin üretimi şu an resmen başlatılmadı. Fakat teknolojinin bu denli geliştiği çağımızda, göz sağlığı gibi önemli bir konuda atılacak adımların da geciktirilmemesi son derece önemli.

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Yazar: - 24.04.2017

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