Akıllı Saat Modasını Louis Vuitton'ın Tasarımları Coşturacak

Akıllı saatlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Modayla teknolojiyi bir araya getiren bu yeni nesil kol saatleri, Armani ve Guess gibi markalardan sonra şimdi de Louis Vuitton tarafından üretilecek.

Adını duymaya alıştığımız teknoloji devlerinin kendi aralarında kapışacakları yeni bir pazar olmasını beklediğimiz akıllı saatler, çoktan kulvar değiştirdi.

Google ve Qualcomm’un teknolojik desteği, Louis Vuitton’un şık tasarımıyla bir araya geliyor ve ‘Tambour Horizon’u ortaya çıkarıyor. Diğer akıllı saatlerle çok benzer bir mekanizmaya sahip olan Tambour Horizon, 390 x 390 çözünürlüğe, 1,2 inç AMOLED ekrana, Snapdragon Wear 2100 işlemciye, 512 MB RAM, 4 GB depolama alanına ve 300 mAh batarya sahip.

42 mm olan gövdesi, 12,5 mm kalınlığa sahip yeni moda akımı akıllı saatin tanıtım videosu sizlerle:

Havaalanlarında rahatça dolaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanan MyFlight ve iniş sonrası çevredeki güzel yerleri ziyaret etmenize yardımcı olacak City Guide uygulamalarıyla birlikte gelen Tambour Horizon, Gri (Grafit), Kahverengi (Monogram) ve Siyah olmak üzere 3 farklı renkte satışa sunuluyor. Kadınlara ve erkeklere özel yine 30'ar adet farklı kayış tasarımına sahip Louis Vuitton saatlerinin fiyatı sadece (!) 2 bin 450 dolar. Tabi, bu sadece kahverengi ve gri renkleri için, eğer siyah modeli satın almak isterseniz bunun bedeli 2 bin 900 dolar olarak ücretlendirilecek.

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