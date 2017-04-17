Akıllı Spor Ayakkabılar İnsan Sağlığı İçin Çalışacak

Yeni tasarlanan akıllı spor ayakkabılar, her kadar bizleri hayal ettiğimiz gibi daha hızlı yapmayacak olsalar da başka işlere de yarıyorlar. Ortaya çıkan yeni akıllı ayakkabı tasarımı, koşu sırasında insanların canlarının daha az yanmasını sağlıyor.

Altra Torin IQ Smart Shoe, uzun zamandır beklenenen ayakabı tasarımları arasındaydı. Daha doğrusu, "her şeyin akıllısı yapılmışken, neden ayakkabıların yok?" diyenler merakla bekliyorlardı. Bugün yapılan açıklamayla, insanlık akıllı ayakkabıyla da tanıştı. Giyim eşyalarının içerisine çeşitli sensörler yerleştirerek onları akıllı kılma fikri bir süredir kullanıyordu. Levi's ve Google tarafından yapılan ceket, bunun en popüler örneklerinden biriydi. Bu arada başka şirketler de kendi kıyafetleri için çalışıyorlardı. Fakat bitiş çizgisini ilk geçip ipi göğüsleyen, Utah'ta faaliyetlerine devam eden Altra isimli şirket oldu.

Altra, spor ayakkabıların altına koyduğu sensörler yardımıyla insanlara spor sırasında yaşadıklarına dair bilgiler vermeye başladı. Fakat diğer çalışmaların aksine IQ ayakkabılar, bir probleme odaklanarak bunun için çözüm sunacak şekilde hazırlandılar. Spor sırasında kaslarda oluşan stres sebebiyle ortaya çıkan yaralanma ve sakatlanmaları engellemek için tasarlanan ayakkabılar, sensörler aracılığıyla çeşitli etkenleri algılayarak size yaşanabilecek sorunları da söylüyorlar.

Ayakkabı ile birlikte gelen bir akıllı telefon uygulaması, topladığı verileri size aktarmayı da ihmal etmiyor. Her koşu ya da spor aktivitesi sırasında uygulama, size hem görsel hem de sesli olarak verileri söylüyor ve siz de spora öyle devam edebiliyorsunuz. Egzersiz tamamen bittiğinde de diğer günlerle karşılaştırıp, yanlış ya da doğru yaptığınız bir şey varmı, onları da tespit edebiliyorsunuz.

Doğrudan sağlığa odaklandığı için kullanım alanının bir hayli geniş olacağı düşünülen ayakkabı, ABD'de 220 dolar. Bu bedel, Türkiye'de yaklaşık 806TL'ye denk geliyor.

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