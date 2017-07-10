Akıllı Telefonlara 12.1 Milyar TL Harcadık

Türkiye'de akıllı telefon kullanım oranlarına dair birçok istatistik paylaşılıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar olarak akıllı cihazlara ne kadar para harcadık? Anadolu Ajansı'ndan Sümeyye Dalkılınç bu sorunun cevabını MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi'den öğrenmiş.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, 2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatının bin 620 lira, toplam 6 aylık cironun ise 12 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'ndan Sümeyye Dalkılınç'ın sorularını yanıtlayan Ekşi, 2017'nin ilk yarısında gerçekleşen telefon satışlarının 7,48 milyon adetle geçen yıla göre artış gösterse de bu artışların beklentileri karşılamadığını kaydetti. Son beş yılın ilk 6 aylık telefon satışları baz alındığında, satışlarda beş yıllık süreçte toplamda yüzde 44'lük artış yaşandığı bilgisini veren Ekşi, 2013 yılının ilk 6 ayında 5,17 milyon olan satışların, 2014'ün ilk yarısında 5,98 milyona, 2015'in aynı döneminde ise 6,9 milyona yükseldiğini ifade etti.

Ekşi ayrıca, telefonda ikinci el satışlarda KDV'nin yüzde 18 olması ve halen düşürülmesi yönünde bir adım atılmamasından dolayı, ikinci el satışların yüzde 99'unun merdiven altı yapıldığına da işaret etti.

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