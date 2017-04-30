AKK Gidiyor, Kota Geliyor!

BTK daha önce yaptığı açıklama ile 1 Mayıs 2017'den itibaren 02.00 - 08.00 arasında yapılan indirmelerin AKK içerisine dahil edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu geçişin yapılacağı son gün, operatörlerden AKK yerine kota hamlesi geldiği iddia edildi.

Adil Kullanım Kotası uygulaması hayata geçmeden önce her internet servis sağlayıcısı kullanıcısına belirli bir indirme kotası koyuyordu. Bu kota aşıldığında, her GB başına kota aşım ücreti ödemeniz gerekiyordu. Sonrasında AKK ile karşımıza çıkan İSS'ler, bu sefer de satın aldığımız bağlantı hızını düşürme yolunu seçmişlerdi. Buna çözüm bulmak için harekete geçen BTK, AKK uygulamasının 31 Aralık 2018'de kaldırılacağını ve bu tarihe kadar kademeli bir geçişin yaşanacağını söylemişti. Bunun ilk adımı da 1 Mayıs'tan itibaren 02.00 - 08.00 arasında indirmelerin AKK kotasına dahil edilmemesiydi.

Fakat beklenenin aksine internet servis sağlayıcıları bu kurala uymak yerine çevresinden dolanmayı seçtiler. İddiaya göre; Superonline ve Kablonet, 1 Mayıs tarihinden sonra satacağı ya da taahhüt yenileceği aboneliklerde AKK yerine kota sistemine geçecek ve kota açım ücreti almaya başlayacak.

Henüz iki şirketten de konu hakkında bir açıklama gelmezken, bu bilginin Superonline'ın şirket içi yazışma kanalları üzerinden bayilere gönderildiği söylendi. Gönderilen belgelerin fotoğrafları da yayınlandı. Hatta bir sonraki kota sisteminde uygulanacak tariflerin fiyatları dahi bu görsellerle ortaya çıktı. Örneğin; 10Mbps bağlantı hızı kotasız ama AKK'li tarifenin fiyatı 69,90TL olarak belirlendi. 20Mbps için ise istenilen fiyat 79,90TL oldu. Dahası her iki pakette de 19.00 - 00.00 arasında hız düşümü yapılacağı da belirtiliyor.

25Mbps hız ve 35GB kota konulan paketin fiyatı ise 54,90TL olarak belirlendi. Günümüzde Steam üzerinden satın aldığınız bir oyunun 40-50GB bandından değiştiğini, Netflix'ten 1080p bir film izlediğinizde onlarca GB indirme yaptığınızı düşünürseniz, bu kotayı geçmemenizin imkanı yok. Eğer 35GB kotayı aşarsanız, bu sefer de her GB başına Superonline'a 1TL ödeme yapmanız istenecek.

Halihazırda Superonline kampanyalarına baktığımızda 16Mbps bağlantı hızı ve AKK uygulanan tarifeler 62TL'ye satın alınabiliyor. Fakat bu hızlarda bağlantı aldığınızda bölgenizde yoğun internet bağlantısı varsa, sözleşmenizde yer alamasa bile 19.00 - 00.00 arasında hız düşümüne maruz kalabiliyorsunuz.

Eski Kullanıcılar Etkilenecek Mi?

Daha önce Superonline ya da Kablonet abonesi olmuşsanız, bu tür bir değişikliğin sizin aboneliğinize uygulanması yasal olarak mümkün değil. Fakat taahhüt sürenizin sonuna gelip, yeni bir kampanyaya geçmek istediğinizde ya da taşınmak suretiyle yeni bir abonelik almak istediğinizde karşınıza kota problemi çıkabilir. Yine de şu an eski abonelerin bundan etkilenmesi mümkün değil. Bahsi geçen 19.00 - 00.00 arasında hız düşmesi yaşar ya da aboneliğinize kota uygulanmaya çalışılırsa, hakkınızı arayabilirsiniz.

İndirmelerinizi 02.00 - 08.00 Arasına Nasıl Ayarlarsınız?

Gece Saat 02:00'dan İtibaren AKK Kalkıyor

BTK'nın AKK İyileştirme Düzenlemesi Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek