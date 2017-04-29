Alibaba İnsanlığı Sert Uyardı!

Alibaba denildiğinde aklınıza çiftliği olan geliyorsa, canım acaba siz biraz yaşlı olabilir misiniz? Malum çağımızın tek Alibabası olan sanal alışveriş sitesinde öyle inekler falan yok. Ünlü sitenin kurucusu Jack Ma, katıldığı bir konferansta tüm insanlığı çekecekleri acı için uyardı.

4. Sanayi Devrimi ile birlikte gelecek, karanlık fabrikalarda insansız üretim devrine dikkat çeken Ma, “Dünya, önümüzdeki 30 yıl içinde mutluluktan çok acı görecek. Yaşanacak toplumsal çatışmalar her türlü sanayiyi ve yaşam kesimini etkileyecek."dedi. İnternetin ekonomiyi bozacağına dikkat çeken ünlü iş adamı, kötü sürprizlerle karşılaşmamak için şirketleri bu yeni teknolojilerle uyuma davet etti.

Endüstri 4.0’ın en önemli unsurlarından olan bulut tabanlı bilgisayar sistemleri ve yapay zekaya dikkat çeken Ma, uyum sağlamayı beceremeyecek yöneticilere, konuyu kendilerine açıklayabilecek genç insanları işe almalarını tavsiye etti. İnternetten ve getirdiklerinden şikayet edilmesindense, sağladığı imkanların değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ma, “Makinalar yalnızca insanların yapamadıklarını yapmalı. Ancak bu şekilde makineleri insanların ikamesi değil, iş arkadaşları olarak kabul edebiliriz” dedi.

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