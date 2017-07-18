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Alışverişte Bekleyen Beylere İlaç Gibi Çözüm Çinlilerden Geldi

alışveriş merkezleri beyler özel

Kadın erkek ilişkisi arasında, değişmeyen dinamiklerden biri: alışveriş! Hani şu kadınların çok sevdiği, erkeklerin kapı önlerinde beklemekten ciğerlerinin solduğu aktivite. Bildin mi? Çinliler, beylerin bu sessiz çığlıklarını duymuş olacak ki, alışveriş merkezlerine oyun odaları kuruyor.

Bu girişimi, şu çocukların bırakıldığı oyun alanları gibi düşünebilirsiniz. İçinde bir oyun konsolu ve Tekken gibi 90'lı yılların retro oyunları olanlardan hem de. Kadınlar, kavalyelerini bu alanlara bırakarak, onların surat asmalarının, oflayıp puflamalarının önüne geçebiliyor. Sanıyorum beyler artık kendiliğinden alışverişe eşlik etmek isteyecekler.

Şanghay'daki Global Harbour Mall'da uygulanmaya geçen sistem, yılın buluşu mudur bilinmez ama, bu uğurda çıkan milyonlarca kavganın son bulma ihtimali göz önünde tutulduğunda çığır açacağı kesin.

Ben de izninizle buradan Gratis’e seslenmek istiyorum, “Ey Gratis, bu iş öyle bisikletle falan olmaz! Az Çinli meslektaşlarını örnek al, bitsin bu beylerin çilesi!

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Yazar: - 18.07.2017

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