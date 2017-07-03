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Almanya G20 Zirvesi Siber Güvenliği İçin Ayakta

g20 2017

7-8 Temmuz tarihleri arasında, Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleşecek G20 zirvesine, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 19 güçlü ekonomi ülkesi ve Avrupa Birliği Federasyonu’nun katılacak. Almanya, zirve öncesi siber güvenlik önlemlerini had safhaya çıkardı.

Almanya Federal Bilgi Güvenliği Bürosu (BSI) başkanı Arne Schoenbohm, yetkililerin tıpkı herhangi bir fiziksel şiddete hazırlanıyormuş gibi saldırılara karşı 7-24 özel bir komuta merkezi kurulduğunu söyledi. Ulusal siber güvenlik ajansı olarak, Anonymous ve Lulzsec gibi, siber saldırıları kullanarak siyasi protestolar planlayabilecek gruplara karşı bilgisayar ağlarının güvenliğini sağlamak için "penetrasyon" testlerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ayrıca, Hamburg'da beklenen on binlerce protestocuya karşı yaklaşık 20.000 polis görevlendirileceğini aktaran Schoenbohm, siber dünyadan bekledikleri saldırıların daha mühim olduğunu vurguladı.

Schoenbohm, BSI, Alman siyasi partileri ve milletvekilleri ile güvenlik bilincini artırmak ve güvenliği arttırmak için yakın bir çalışma içinde bulunduğunu ancak risklerin devam ettiğini belirtti. Eylül’deki seçimlere de hazırlandıklarının altını çizen Federal Bilgi Güvenliği Barosu başkanı, ülkede kullanılan seçmenlerin görüşlerini parti programlarıyla karşılaştırabilecek bir hükümet programı olan "Oy Metre" nin güvenli olmadığını da açıkladı.

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Yazar: - 03.07.2017

Almanya G20 Zirvesi Siber Güvenliği İçin Ayakta İçin Yorum Yaz

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