Amazon Kendi Mesajlaşma Uygulamasını Tanıtabilir

Mesajlaşma uygulamaları arasındaki rekabet son zamanlarda oldukça kızıştı. Apple, Facebook ve Google gibi devlerin arasına Amazon da katılabilir.

AFTVnews'in edindiği bilgilere göre Amazon, Android, iOS ve PC sürümlerine sahip olacak olan bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu uygulamanın isminin de Anytime olacağı belirtiliyor. Bu uygulamanın diğer mesajlaşma uygulamalarının sahip olduğu güvenli mesajlaşma, video, fotoğraf ve ses gönderebilme gibi özelliklerin yanı sıra bağlantı konusundaki kolaylıkları ile ön plana çıkacağı söyleniyor.

Bağlantı kolaylıklarından kastedilen şey ise örneğin bir kişiyle konuşmanız gerekiyor. Whatsapp'taki gibi telefon numaraları kaydetmek zorunda olmayacaksınız. Sadece isim olarak aratmanız yetecek. Mevcut bir konuşmaya birisini katmak için ise Twitter'da @ işaretli kullanarak mention yaptığımız gibi yapmamız yeterli olacak. Ayrıca konuşmaları istediğimiz gibi renklendirerek önemli olanları ön plana da çıkarabileceğiz. Şimdilik bu özelliklerin dışında Amazon tarafından açıklanan veya sızdırılmış olan başka bir bilgi bulunmuyor.

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