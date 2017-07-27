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Amazon'un Sahibi Jeff Bezos, Bill Gates'i Tahtından İndirmek Üzere

Jeff Bezos, Bill Gates, en zenginler listesi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, dün yapılan güncellemeden sonra dünyanın en zengin insanları listesinin zirvesinde yer alan Bill Gates'e bir milyar kadar yaklaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmasının ardından neredeyse tüm dünyaya yayılan e-ticaret sitesi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti, Amazon'un hisselerinde yaşanan yükseliş sonucunda önemli miktarda arttı ve Jeff Bezos, dün yapılan güncelleme sonrasında dünyanın en zengin insanları listesinde Bill Gates'in arkasına yerleşti.

Mart ayından bu yana düzenli bir yükseliş sergileyen Amazon hisseleri, o günden bu yana 16.5 milyar dolar değer kazanmıştı. Bu haftanın başından bu yana yüzde iki daha yükselen hisseler, Jeff Bezos'un servetinin 2.2 milyar dolar daha artmasını sağladı. Bu artışın ardından dünyanın en zenginleri listesinde yükselen Bezos, listede bir milyar dolar farkla Bill Gates'in arkasına yerleşti.

Çok uzun süredir dünyanın en zengin insanı olarak listedeki birinciliğini koruyan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un Whole Food isimli şirketi 13.7 milyar dolar karşılığında satın aldığı sırada Bezos'tan 5 milyar dolar öndeydi. Bu satın almanın ardından hızla yükselen Amazon hisseleri Jeff Bezos'un servetini 89,8 milyar dolara getirirken, Bill Gates 90,8 milyar dolarda kaldı. Amazon'un hisselerindeki artışın sürmesi durumunda Bezos'un kısa süre sonra listede birinciliğe yerleşme ihtimanin bir hayli fazla olduğu kaydedildi.

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Amazon iOS
Amazon iOS iPhone ve iPad için Amazon Alışveriş Uygulaması

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Yazar: - 27.07.2017

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