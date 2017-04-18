AMD Radeon RX 580 ve 570 Tanıtıldı!

AMD, uzun süredir beklenen yeni ekran kartı modelleri RX 580 ve RX 570'i resmi olarak tanıttı. Hatırlanacağı üzere AMD geçtiğimiz sene RX 400 serisi ekran kartlarını piyasaya sürmüştü. Bu kartlardan en yüksek performanslı olanı ise RX 480'di. Nvidia ise RX 480 karşısında GTX 1060 ekran kartını konumlandırmıştı. Yaptığımız testlerde İki karttan GTX 1060'ın oyun testlerinde bir tık önde olduğunu görmüştük. Buna rağmen iki kart yakın fiyata sahipti. Yani bir anlamda RX 480 beklentileri karşılamamıştı.

AMD, orta segmentte RX 480'i satışa sunarken üst segmentleri boş bırakmış, GTX 1070 ve GTX 1080 karşısına herhangi bir rakip model çıkarmamıştı. Nvidia ise bu konumdaki tekelini sağlamlaştırmak adına ilk önce GTX 1080 Ti'yi, sonrasında ise GTX Titan Xp'yi tanıtmıştı. Bu şartlar altında AMD'nin tanıtacağı bir sonraki ekran kartlarının bu modellere rakip olması bekleniyordu. Fakat AMD beklenilerin aksine yine orta segmente, yani fiyat/performans dengesinin bir hayli önemli olduğu ve daha geniş kullanıcıya hitap eden segmente yöneldi.

RX 400 serisinde kullanılan 14 nm FinFET üretim teknolojisinin optimize edilmiş halini kullanan RX 500 serisi kartlar bu nedenle Polaris Enhanced olarak adlandırılan mimariye sahipler. Konumlandırmaya bakacak olursak RX 580'in Nvidia'nın GTX 1060 ekran kartı karşısına yerleştirildiğini görüyoruz. RX 570 ise GTX 1050 Ti ve GTX 1060 arasına yerleştiriliyor.

AMD, yeni kartların teknik detaylarını paylaşmanın haricinde kendi hazırladığı benchmark ve oyun testi sonuçlarını da paylaşıyor. Bu sonuçlarda RX 580'nin GTX 1060'ı genel olarka geride bıraktığını görüyoruz, RX 570 ise 1050 Ti'ye gözle görülür bir fark atıyor. RX 580 özellikleri, RX 570 özellikleri, bu kartların benchmark puanları ve oyunlarda aldığı ortalama FPS değerlerini bu yazımızda bir araya topladık:

AMD Radeon RX 570 ve 580 Özellikleri ve Benchmarkları

AMD Ryzen 5 1600X ve 1500X İncelemesi



