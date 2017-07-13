AMD'nin Ryzen Threadripper Yongaları Intel'e Göre Daha Ucuz

Mayıs ayında AMD tarafından yüksek seviye ve çoklu çekirdek özelliklerine sahip Threadripper adlı işlemcilerini duyurmuştu. Bugün ise, bu işlemciler hakkında fiyat ve çıkış tarihi gibi bazı detaylar gün yüzüne çıktı.

Threadripper işlemcileri iki farklı model olarak karşımıza çıkacak. İlk model olan Ryzen Threadripper 1920X, 12 gerçek ve 24 sanal çekirdek ile 3.5 GHz saat hızına sahip, Bu yapı 4.0 GHz saat hızına ulaşabiliyor. Fiyatının ise 799 dolar olarak belirlendiği ifade ediliyor. Ryzen Threadripper 1920X'in bir üst modeli olan Ryzen Threadripper 1950X ise 16 gerçek ve 32 sanal çekirdek ile 3.4 GHz saat hızına sahip ve bu da 4.0 GHz saat hızına ulaşabiliyor. Belirttiğimiz her iki yonganın da hız aşırtma (overclock) işlemi için uygun olarak satışa çıkacağı ifade ediliyor.

AMD'nin her iki model için açıkladığı fiyatlar ise Intel'in halihazırda açıklamış olduğu Core i9-7920X ve Core i9-7960X işlemcilerine göre bir hayli düşük. Daha açık bir şekilde anlatmak gerekirse; 1199 dolar çıkış fiyatına sahip olan Intel Core i9-7920X ile benzer kapasitede çalışan Ryzen Threadripper 1920X'in arasında 400 dolar kadar bir fiyat farkı var. Benzer matematiği, $1,699 dolar çıkış fiyatına sahip olan Intel Core i9-7960X ile benzer seviyelerde çalışan Ryzen Threadripper 1950X'in arasındaki 700 dolarlık fiyat farkında da görebiliyoruz.

Threadripper yongaları 2017 Ağustos ayı içerisinde satışa çıkacaklar.

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