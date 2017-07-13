Amerika İnsanüstü Asker Üretecek

Bilim kurgu filmlerinin olmazsa olmazı, süper askerler, gerçek olmak üzereler. Kişiselleştirilmiş silah ve teknolojiyle donatılacak yeni nesil askerler, neredeyse insanüstü yeteneklere sahip olacaklar.

Askerlerin daha iyi savaşabilmesi için biyosensörlerden yararlanan ABD ordusu, pilotların stres seviyesini ölçen kaskları kullanmaya başladı bile. Bunun ötesinde çalışmalarını genişleten ABD, özellikle kara askerleri için giyilebilir dış iskelet (exoskeleton) tasarlamak istiyor.

Askerlerin savaş esnasında sağlık durumlarını ve stres düzeylerini yakından takip etmek isteyen Savunma Birliği, biyosensörler yardımıyla askerdeki en küçük değişikliği bile kontrol altında tutacak. Ordu Araştırma Laboratuvarı’nda çalışan Justin Brooks hedeflerini, “insanı, çevreyi ve kişinin çevrede nasıl davrandığını ölçmek” şeklinde özetledi. Savaşçının performansını önemli derecede geliştiren koşullar üretilebileceğini savunan Brooks, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Deniz Filosu ve diğer özel kuvvetler birliklerinin vücutlarını genetik düzeyde inceleyerek savaş tekniklerini geliştirmek için 'canlı bir laboratuvar' kurmak istediklerini dile getirdi.

Nedense benim aklıma Captan America’nın Kış Askeri geldi. Doğal olarak biraz ürkmedim değil!