Android İçin Adobe Lightroom'a Güncelleme Geldi

Adobe bugün Lightroom uygulaması için Temmuz güncellemesini hem iOS hem de Android platformlarında duyurdu. Ancak, en çok yeni özellik Android işletim sistemine gelmiş gibi görünüyor.

Mobil için fotoğraf düzenleme uygulaması olan Lightroom'un yeni gelen güncellemeyle arayüzü tamamen değiştirildi. Dağınık olarak bulunan özellikler alt başlıklar halinde sıralanırken, bu başlıklar da kendi içlerinde düzenlenmiş durumda. Adobe yaptığı açıklamada, Android'in tasarım planı göz önüne alınarak Lightroom'u güncellendiği belirtiyor. Ayrıca bu güncelleme, sadece hata düzenlemelerinden oluşmadığının da altını çizen şirket, uygulamanın ''baştan sona'' yeniliğe girdiğini de açıkladı.

Güncellenen Lightroom'da yer alan kontrollerin ve düğmelerin etiketler yardımıyla birbirinden ayrıldığı göze çarpıyor. Uygulamanın kesinlikle çok daha akıcı hale geldiği ve daha hızlı tepki verdiği tecrübe edilebiliyor. Uygulamanın arayüzünde, Android'e daha uygun bir tasarım özellikle ön plana çıkıyor.

Ancak yeni gelen güncelleme hala Android için yeterli seviyede olmadığı için eleştiriliyor. Adobe, ne yazık ki Android'e göre iOS işletim sistemi odaklı çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle Lightroom'a kullanıcıların istediği özellikleri eklemekten kaçınıyor algısı yaratıyor.

İndir44.6 MB Adobe Lightroom iOS iPad için Bulut Tabanlı Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

Adobe'un Yapay Zekası Konuşmaları Analiz Etmeye Başladı