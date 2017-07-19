?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilAndroid İçin Adobe Lightroom'a Güncelleme Geldi

Android İçin Adobe Lightroom'a Güncelleme Geldi

adobe lightroom

Adobe bugün Lightroom uygulaması için Temmuz güncellemesini hem iOS hem de Android platformlarında duyurdu. Ancak, en çok yeni özellik Android işletim sistemine gelmiş gibi görünüyor. 

Mobil için fotoğraf düzenleme uygulaması olan Lightroom'un yeni gelen güncellemeyle arayüzü tamamen değiştirildi. Dağınık olarak bulunan özellikler alt başlıklar halinde sıralanırken, bu başlıklar da kendi içlerinde düzenlenmiş durumda. Adobe yaptığı açıklamada, Android'in tasarım planı göz önüne alınarak Lightroom'u güncellendiği belirtiyor. Ayrıca bu güncelleme, sadece hata düzenlemelerinden oluşmadığının da altını çizen şirket, uygulamanın ''baştan sona'' yeniliğe girdiğini de açıkladı.

Güncellenen Lightroom'da yer alan kontrollerin ve düğmelerin etiketler yardımıyla birbirinden ayrıldığı göze çarpıyor. Uygulamanın kesinlikle çok daha akıcı hale geldiği ve daha hızlı tepki verdiği tecrübe edilebiliyor. Uygulamanın arayüzünde, Android'e daha uygun bir tasarım özellikle ön plana çıkıyor. 

Ancak yeni gelen güncelleme hala Android için yeterli seviyede olmadığı için eleştiriliyor. Adobe, ne yazık ki Android'e göre iOS işletim sistemi odaklı çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle Lightroom'a kullanıcıların istediği özellikleri eklemekten kaçınıyor algısı yaratıyor.

İndir44.4 MB
Adobe Lightroom for iPhone iOS
Adobe Lightroom for iPhone iOS iPhone için Fotoğraf Düzenleme ve Paylaşma Uygulaması

İndir44.6 MB
Adobe Lightroom iOS
Adobe Lightroom iOS iPad için Bulut Tabanlı Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

İndir19 MB
Adobe Lightroom Android
Adobe Lightroom Android Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

Adobe'un Yapay Zekası Konuşmaları Analiz Etmeye Başladı

Adobe'un Döküman Tarama Uygulaması Çıktı
Yazar: - 19.07.2017

Android İçin Adobe Lightroom'a Güncelleme Geldi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

iPhone Kaçakçısı Çinli Kadını Kışlık Kıyafetleri Ele Verdi iPhone Kaçakçısı Çinli Kadını Kışlık Kıyafetleri Ele Verdi Bu yaz sıcağında üzerinde kışlık kıyafetler olan birini görseniz ne düşünürdünüz? iPhone kaçırıyor herhalde der miydiniz? Yok, Metin…
Mükemmel Selfie İçin Doğru Kamera Açıları Açıklandı Mükemmel Selfie İçin Doğru Kamera Açıları AçıklandıMükemmel selfie hakkında biz de çok kere yazdık çizdik. En etkili profil resimlerinden, iyi selfie çekmeniz için bilmeniz gerekenlere kadar anlattık… Fiziksel Engelli Murathan, Google'dan Burs Almayı Başardı Fiziksel Engelli Murathan, Google'dan Burs Almayı Başardı24 yaşındaki Murathan Çiçek engelliler için çalıştığı bir projeyle Google’dan burs alma başarısını gösterdi. Murathan fiziksel engeli…
Xiaomi ve Samsung Anlaşmaya Gidiyor İnsanlar Drone Sesinden Çok Rahatsız Oluyorlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ