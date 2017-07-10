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Android Kullanıcıları Marshmallow'da Israrcı

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Android kullanıcılarının büyük çoğunluğu hala Marshmallow kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Android Dashboard web sayfasının raporuna göre, kullanıcıların yüzde 31'i Marshmallow'u tercih ediyorlar.

Google Play Store'a son bir haftada giren kullanıcılar göz önüne alınarak çıkarılan raporda, Android Nougat kullanımı yüzde 11 seviyesinde. Ancak yüzde 11 Android Nougat kullanıcısının sadece yüzde 1'i Nougat'ın 7.1 sürümünü tercih ediyor. Raporda yüzde 0.5 ve altında olan Android sürümlerine yer verilmemiş. Yani Google, bu raporda sadece güncel Android kullanan kişi sayısını merak etmiş.

Google'ın raporuna göre, Android 6'dan daha da eski sürümleri kullanan kişi sayısı oldukça yüksek. Örneğin; Android Lollipop 5 ve 5.1 sürümü, yüzde 30'luk bir kitleye hitap ediyor. Daha eski bir sürüm olan Android 4.4 Kitkat ve Jelly Bean ise, yüzde 25 seviyesinde.

Bu raporlara baktığımızda, kullanıcılar genel olarak güncel Android sürümün kullanmaktan kaçınıyor. Bunun en başlıca sebeplerinden, Android Nougat'ta kolay virüs bulaşması ve telefonda yaşanan performans düşüşü olarak gösteriliyor. Ancak, Google her zaman kullanıcılarına güncel sürümden yana olmaları gerektiğini belirtti. Ancak Google'ın cihazlara servis ettiği güncelleme aralıklarını da dikkate almak lazım.

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Yazar: - 10.07.2017

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