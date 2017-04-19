Android Kullanıcıları Müjde: Instagram'ı Çevrimdışı Kullanabileceksiniz!

“Doymuyordu Instagram yeniliklere, yetmez diyordu. Ağlıyordu Snapchat, yeter artık diyordu. Ama Instagram? Bir daha diyordu, bir daha yenilik.” Dün başlayan ve 3 gün sürecek ‘Facebook Geliştirici Konferansı’ F8’de tanıtılan Instagram’ın yeni özelliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılarını oldukça sevindirecek.

Gelişmiş toplumların internete ulaşım hızı ve kolaylığına sahip olmayan geri kalmış toplumlar, hücresel veri kullanımında problem yaşadıkları için sosyal medyayı bizler kadar aktif kullanamıyor. 600 milyon kullanıcılı sevilen sosyal medya uygulamasının, yüzde 80’inin Amerika dışında yaşadığını dile getiren Instagram sözcüleri, bu eşitsizliği ortadan kaldırmak adına, uygulamanın artık çevrimdışı da kullanılabileceğinin müjdesini verdi.

Kullanıcılar Wi-Fi bulduklarında yükledikleri fotoğrafları, internetsiz ortamda görüntüleyebilecek, beğenecek, yorum yapacak hatta diğer kullanıcıları takipten çıkarabilecek. Akıllı telefonun internetle tekrar bağlantı kurduğu ilk an da, kullanıcının yaptığı tüm bu işlemler aktifleşecek. Bunu Whatsapp’ta çevrimdışı mesaj göndermek gibi gözünüzde canlandırabilirsiniz.

Özellik gelişmekte olan ülkelerde daha çok kullanılan işletim sistemi olan Android’te çalışmaya başlayacak, iOS’a ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Instagram'ın Gözü Şimdi de Pinterest'ın Tahtında

Facebook F8 Konferansı Bize Ne Yenilikler Getirecek?